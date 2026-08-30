人妻誤丟百年祖傳戒指！夫忍惡臭翻9噸垃圾山 清潔工助1小時尋回

美國紐約發生1宗宛如奇蹟的失物尋回事件。1名婦人在清潔廚房時，不慎將2枚具有百年歷史的家族傳家寶鉑金戒指掃入垃圾桶，並已被運往垃圾轉運站。面對重達近9噸、散發腐爛惡臭的垃圾山，婦人的丈夫並未放棄，最終在清潔局員工的熱心協助下，僅花1小時便奇蹟地尋回戒指。

婦人的丈夫事後表示，要將這枚戒指傳給現年15歲的兒子，並計畫在兒子日後的婚禮上，展示當日他與清潔工的合照，希望將這段充滿愛與堅持的傳奇故事傳承下去。

擦桌子誤丟祖傳戒指 曾祖母藏口中由蘇聯帶返國

據外媒綜合報導，事發於7月26日，住在紐約布魯克林的人妻蘇珊娜（Susanna）在廚房洗碗及清理檯面時摘下戒指，當用毛巾擦桌子時，不慎將1枚黃金戒指以及1枚祖傳鉑金戒指連同食物殘渣一起丟進垃圾桶內，直到翌日才驚覺戒指不翼而飛。其丈夫維克多（Victor）表示，該鉑金戒指在家族中已有百年歷史，當年他的曾祖母在20世紀初離開前蘇聯時，為保護這件家傳之寶，甚至將戒指藏在口中攜帶出境。約20年前，維克多正是用這枚戒指向蘇珊娜求婚。

垃圾山重達9噸 憑橙繩袋與寵物尿墊精準定位

維克多於7月28日清晨向清潔局工人哈維爾·戈梅斯（Javier Gomez）求助，戈梅斯隨即為維克多聯絡了主管，並安排他於翌日前往布魯克林的垃圾轉運站搜尋。該轉運站是由廚餘、廢棄尿布與舊衣物堆疊而成的垃圾山，估計有重達近9噸的垃圾，現場散發出如同腐爛死魚般的惡臭。

維克多坦言「根本不可能找得回」，但他清楚記得，家中的垃圾是用帶有橙色拉繩的白色垃圾袋包裹，裡面還裝有家中法國鬥牛犬使用過的3塊藍色寵物尿墊，這成為找到戒指的關鍵線索。戈梅斯看見維克多獨自面對垃圾山時，決定伸出援手，戈梅斯表示「他1個人根本不可能找到，所以我很同情他」。

2人僅1個小時已尋獲失物

2人搜尋了約四分之一堆垃圾、歷時僅約1小時，戈梅斯在垃圾山底部發現了1個白色拉繩袋。他打開一看，裡面赫然出現3塊藍色寵物尿墊，隨後更在袋底摸出那枚鉑金戒指，戈梅斯立刻吹口哨召喚維克多，維克多隨即爬過垃圾堆趕到，直呼「這簡直是奇蹟」，戈梅斯隨後繼續在馬鈴薯皮等廚餘垃圾中翻找，將另1枚黃金戒指一併尋獲。

計畫將戒指傳承15歲兒子 婚禮展示與清潔工合照

紐約市清潔局於8月7日在社交平台上分享了這段尋寶故事。維克多事後表示，他打算將這枚百年戒指傳給現年15歲的兒子，並計畫在兒子日後的婚禮上展示當日他與清潔工戈梅斯的合照，希望將這段充滿愛與堅持的傳奇故事傳承下去。

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文章授權轉載自《香港01》