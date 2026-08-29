只為留財產？前拳王偷吃下屬被抓包 前妻心寒離婚驚見「小三變養女」

日本前職業拳擊世界冠軍藥師寺保榮，涉嫌偽造養子收養文件，與交往對象長谷川史步理一同被控偽造文書等罪。兩人日前在首次開庭時均承認起訴內容，檢方分別求處有期徒刑1年。如今，藥師寺的前妻A女士接受日媒採訪，揭露自己在不知情的情況下，竟發現丈夫的出軌對象被列入戶籍，成為自己的養女，讓她直呼「真的很噁心」。

據日媒《女性自身》報導，現年58歲的藥師寺保榮過去曾是日本拳壇名將，1994年與辰吉丈一郎進行世界拳王統一戰，經過12回合激戰後，判定擊敗對手，成為日本拳擊史上備受矚目的「世紀一戰」。退役後，他轉往演藝圈發展，目前則擔任自己經營的拳擊館會長。

藥師寺2015年與小自己18歲的A女士再婚，兩人婚後育有2名子女。不過，隨著時間過去，A女士表示，藥師寺當時經常出現女性問題，家庭氣氛也變得緊張，而這次涉案的長谷川史步理，過去正是藥師寺經營的拳擊館工作人員。

A女士指出，拳擊館辦公室就在家中樓下，婚姻存續期間，她就曾懷疑藥師寺與長谷川關係不尋常，甚至直接詢問對方是否與丈夫出軌，但對方當時否認。直到2022年，A女士委託徵信社調查，才掌握兩人一同進入飯店等情況，進一步確認兩人的關係。隨著夫妻關係惡化，A女士表示，當時藥師寺逐漸不回家，自己甚至曾遭遇家中物品遭翻動及家庭暴力，因此決定帶孩子離開。不過，兩人並未立即離婚，而是因婚姻費用及孩子扶養費等問題持續協商。

A女士透露，分居後她曾透過律師向藥師寺要求支付維持婚姻期間生活所需的費用，雙方最後約定藥師寺每月支付3萬日圓（約新台幣6000元），直到正式離婚為止，但後來連這筆錢也停止支付。就在雙方僵持之際，A女士因申請調閱戶籍資料，意外發現長谷川竟成為自己的孩子，A女士表示，自己從未在任何養子收養文件上簽名，因此得知此事後便向警方說明情況，而後續也演變成如今的刑事案件。對此，藥師寺在庭上供稱，犯案是因為「想把自己的財產留給史步理」。

後來A女士與藥師寺正式離婚，但她表示，這段經歷留下的心理創傷至今仍難以消除。她指出，即使法院日後認定戶籍資料有誤，相關紀錄似乎仍可能留在戶籍資料中，導致她每次申請自己的戶籍資料時，都可能再次看到那名女子的名字。

目前A女士已帶著孩子搬到母親家附近生活，並在母親協助下重新建立生活。對於藥師寺在庭上供稱是為了將財產留給史步理而偽造文件，A女士則表示，自己並不反對藥師寺與對方追求幸福，畢竟藥師寺曾是自己愛過的人，也是孩子的父親，但她認為，在開始新的生活之前，應該先把該承擔的責任處理好。她尤其無法接受的是，藥師寺至今仍沒有支付孩子的扶養費，卻花心力處理與交往對象之間的事情，讓她「憤怒到最後只剩下傻眼」。

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