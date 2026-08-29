8歲童星出道…正妹補教老師轉行拍AV吐心聲 自曝學生上課分心狂盯

從童星、補習班老師到成人片女優，日本27歲女子紫堂留衣的人生經歷多次轉換跑道。她8歲踏入演藝圈，曾出演教育節目，高中時選擇淡出演藝圈，後來卻在24歲重新以寫真女星身分復出，並於2025年5月正式成為成人片女優。如今出道滿1年，她坦言，這是一條需要做好心理準備、也必須對自己的選擇負責的道路。

據日媒《日刊SPA》報導，紫堂留衣8歲時與家人在散步，意外被星探發掘，從此開始童星生涯。她曾擔任雜誌及廣告模特兒，也曾固定出演教育節目。不過，她當時並沒有「將來一定要成為藝人」的想法，只是單純享受當下能接觸不同工作的樂趣。

直到高中入學，她為了專心課業及準備升學，決定離開演藝圈。大學期間，她受到補習班老師邀請，在自己過去準備升學時就讀的補習班擔任講師，主要教授英文與現代文學。大學畢業後，她仍持續當了約4年補習班老師。

然而，長時間從事教學工作後，紫堂留衣開始思考是否該轉換跑道，其中一個契機，是她在課堂上注意到青春期男學生的反應。她回憶，自己穿著套裝上課時，學生有時會因為她的身材而難以集中注意力，也讓她第一次認真思考「什麼工作適合自己」。

紫堂留衣在24歲時重新踏入演藝圈，成為寫真女星，並憑著傲人身材受到關注，後來她進一步轉戰成人片界。對於這次轉型，她表示自己並沒有太強烈的抗拒感，但很清楚這份工作需要相當大的心理準備。她認為，成為成人片女優並不代表一定能走紅，也沒有人能保證未來會一直順利，因此在做出決定前，自己已經做好承擔結果的心理準備。

紫堂留衣透露，她至今仍沒有主動告知父母，自己成為一名成人片女優。父母知道她曾成為寫真女星，因此她認為對方或許早已猜到，但目前雙方都沒有談起這件事。她強調，自己與父母關係並不差，也很感謝父母一路把她養大，但既然已經成年，自己的人生仍應由自己決定。

成人片女優出道1年後，她也感受到自己與過去不同。她表示，如今更加強烈意識到「自己正在被注視」，尤其透過活動與粉絲面對面交流，更能感受到知名度的變化。雖然她知道仍有人無法接受成人片女優這個身分，但她對目前的工作抱持一定的自豪感，也希望未來能繼續做讓自己感到驕傲的工作。

紫堂留衣表示，如果未來遇到喜歡的人，會選擇坦白自己的職業，不會隱瞞身分交往，「我不想賭對方某天發現後，是選擇分手還是繼續在一起」。至於結婚，她目前則沒有特別的打算，認為現階段自己正全心投入工作，很難同時與另一半找到共同的人生目標。

談到目前的人生狀態，她認為自己每天都過得相當充實，如果要替現在的自己打分數，會給「85分」。紫堂留衣解釋，之所以沒有給滿分，是因為「現在還不是人生巔峰」，未來仍想繼續挑戰，朝100分的人生前進。