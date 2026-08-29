結婚40年卻想離婚！丈夫退休1舉動勾黑歷史 65歲妻淚嘆：無法再和他生活

日本一名65歲女子露美（化名）與丈夫結婚40多年，3名子女也都已成年離家。沒想到，丈夫退休後頻繁翻看家庭相簿，讓她重新想起對方當年出軌的往事，當年選擇原諒的她，如今竟開始思考，自己是否還能和先生共度餘生。

據日媒《All About》報導，露美與67歲丈夫結婚多年，兩人育有3名子女，如今孩子都已成年並各自獨立。丈夫約2年前退休，原本還曾兼職工作，但做了一年後便因身體吃不消而辭職。如今丈夫靠退休金生活，露美則持續從事兼職工作，夫妻倆正式進入長時間共處的退休生活。

然而，丈夫退休後幾乎整天待在家裡。原本他曾說想參加俳句俱樂部、重新去釣魚，甚至打桌球鍛鍊身體，但真正退休後卻什麼都沒做，漸漸習慣待在家中。露美無奈表示，雖然理解丈夫突然失去生活重心的寂寞，但兩人長時間面對彼此，也讓她感到有些喘不過氣，因此開始刻意增加自己外出的時間。

更讓露美意外的是，丈夫近來經常翻看過去的家庭相簿，沉浸在往日時光中。某次丈夫將相簿攤在一旁，露美隨手翻看，卻意外看到大量長子的童年照片，也因此想起一段自己以為早已放下的往事。

原來，露美結婚半年後便懷上長子，夫妻當時都相當期待孩子出生。然而，就在生產前後，她發現丈夫竟然出軌。當時的她一邊照顧剛出生的孩子，一邊承受丈夫背叛的痛苦，甚至曾抱著出生僅2個月的兒子回娘家。

露美回憶，當時丈夫前來接她回家，只淡淡表示，外遇對象「只是玩玩而已」，以後不會再見面，還安慰她「沒事了」。當時考量孩子年紀還小，露美最終沒有選擇離婚。雖然夫妻間的信任已經出現裂痕，但丈夫後來努力扮演好父親的角色，甚至希望再生一個孩子，表示自己對兩名孩子仍有「希望能為他們多做一些事情」的遺憾。

她表示，丈夫雖然曾背叛自己，卻從未虧待孩子，一直都把孩子的感受放在心上，也因此她決定將當年不好的回憶封存，告訴自己「每個人都會犯錯」。沒想到，40多年後再次看到當年孩子的照片，那段記憶卻瞬間全部湧回。

「只要那件事還存在，我果然還是無法信任這個人。我覺得自己沒辦法再和他一起生活幾十年」，如今露美想要離婚的念頭愈來愈強烈，但她也清楚，若真的離婚，自己在經濟上可能反而會吃虧。更讓她苦惱的是，丈夫或許早已忘記當年的事情，自己現在若重新提起，恐怕只會讓彼此更加難受。

露美表示，自己雖然會和朋友出遊、投入興趣，也持續工作，但心裡始終無法真正釋懷。她坦言，自己原本一直認為應該向前看，現在卻發現「最被過去困住的人，可能反而是自己」。對於這段40年前的婚姻傷痕，露美目前仍在思考是否該找丈夫談清楚，以及究竟該如何讓自己的情緒平靜下來。她苦笑表示，自己也對「為什麼到了現在，還會如此在意40年前的事情」感到困惑。