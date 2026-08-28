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工廠機器頻故障…他檢查到一半被當「貨物」狂砸30秒 多處骨折險喪命

香港01／ 撰文／安琪拉
澳洲昆士蘭州1間食品包裝公司今年1月發生1宗恐怖工業意外，1名華裔男員工在檢查故障機器時，遭突然重新啟動的機械臂猛烈撞擊。示意圖／Ingimage
澳洲昆士蘭州1間食品包裝公司今年1月發生1宗恐怖工業意外，1名華裔男員工在檢查故障機器時，遭突然重新啟動的機械臂猛烈撞擊。示意圖／Ingimage

澳洲昆士蘭州1間食品包裝公司今年1月發生1宗恐怖工業意外，1名華裔男員工在檢查故障機器時，遭突然重新啟動的機械臂猛烈撞擊，並如「對待包裝商品」般被推向裝箱機狂砸約30秒。他全身多條肋骨骨折及肺部受創，幸得同事及時關閉電源保命。調查指，涉事企業曾接獲該機器具「極高風險」警告卻未有理會，最終被法院重罰12.5萬澳幣（約新台幣284萬元）。

華人員工如「待包裝商品」 遭狂砸半分鐘

據《The Courier Mail》報導，事發於今年1月10日，位於澳洲昆士蘭州的食品包裝公司Multisteps內，1部平日經常故障的機器在短短10分鐘內兩度無故停頓。華裔員工Lin隨即爬進滾筒輸送機內，檢查包裝機械臂上的感應器，但機器突然重新啟動。毫無防備的Lin瞬間被後方的機械臂擊中背部，頭朝下被推向裝箱機，過程如同機器平日「打包貨物」的步驟。

機器對Lin重複撞擊持續了約30秒，直到另1名同事察覺異狀，緊急趕來關閉電源，才將他救出送院。經診斷，Lin多條肋骨骨折、肺部及身體出現嚴重瘀傷。

光鮮技術背後是安全漏洞 企業無視「極高風險」警告

在7月29日的量刑聽證會上，代理裁判官珍妮爾·波格海姆（Janelle Boegheim）在觀看事故影片後，直言若非Lin當時的姿勢剛好避開了更脆弱的要害，他極可能當場喪命。

調查揭露，該套包裝機器於2024年由中國籍技術人員到澳洲安裝，當時1名前生產主管在進行初步風險評估後，已明確警告該設備對員工安全會構成「極高風險」，並強烈建議實施隔離規程等安全措施，然而，該主管不久後離世，公司亦沒有落實相關措施。

法院重罰12.5萬澳幣

Multisteps最終在法庭上承認違反《工作場所健康與安全法》（Workplace Health & Safety Act），未履行保護員工免受死亡或重傷風險的職責，被判罰款12.5萬澳幣。裁判官強調，從機械人與自動化流程中獲取龐大商業利益的企業，必須確保在這些系統旁工作的員工得到充分保護。

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文章授權轉載自《香港01》

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