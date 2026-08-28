警大動員搜查3小時！他沉迷賭博陷財務危機 偷拿女友15萬再報假案慘了

新加坡1名34歲男子因沉迷賭博慘虧9,000新加坡幣（約新台幣22萬元），陷入嚴重財務危機。為了填補欠下兼職搬運工的薪金，他竟趁同居女友不備，從對方錢包偷走至少6,200新加坡幣（約新台幣15萬元）現金。為了向女友交代，他竟編造「遇劫」大戲並親自撥打電話報假案，導致新加坡警方出動20多名警員在現場搜查近3小時。

賭球輸光周轉不靈 趁女友不備偷走積蓄

案情顯示，34歲被告林家毅原本雇用了兼職搬運工，但因去年2月1日賭足球賽輸光約9,000新加坡幣，無法支付工人薪資而萌生偷竊念頭。被告得知其31歲越南籍同居女友平日習慣將現金存放在手提包，並放在臥室未上鎖的衣櫃內。

當日上午約9時至中午12時，被告趁獨自在家，從女友的2個手提包中偷走至少6,200新加坡幣現金，隨後用於個人開支。他向女友謊稱自己受托幫忙將現金存入銀行，但途中不幸遭到2名匪徒搶劫。

編造「雙匪搶劫」劇本 20警大動員搜查3小時

他於當晚約9時打電話報警，聲稱自己在碧山11街第152座組屋附近清點約1.1萬新加坡幣（約新台幣27萬元）現金時，遭到2名男子搶劫。警方接報後立即調派20名警員趕赴現場搜查。

被告甚至偽造證詞，詳細描述了兩名虛構「匪徒」的外貌、衣著，甚至稱現場還有一名「女目擊者」。20多名警員耗時2小時54分鐘在現場搜查、調取監視器畫面。警方聯繫被告女友核實後，確認現金失竊。但被告仍堅稱自己確實遇劫。

警方出動測謊機 被告心虛招認判刑19周

直至同年4月21日，警方將被告帶往進行測謊，並在測謊結果出來後對其進行進一步訊問。被告這才承認罪行，報假案是為了掩飾罪行。

被告於同年8月27日被捕。其代表律師求情時表示，被告雖有持危險武器前科，但已是17年前舊案，且被告事後已歸還至少3,000新加坡幣（約新台幣7.4萬元）予前女友，希望法庭從輕發落。

法官最終指出，被告為了個人私利，向公務人員提供虛假資料，嚴重耗費警方大量人力與時間資源。法官考量被告浪費大量警力資源且涉案金額不菲，最終判處其監禁19周。

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文章授權轉載自《香港01》