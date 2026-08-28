好友結婚送大禮！男竟把「夫妻臉」刺胸口 網傻眼：有點毛骨悚然

一名外國的男子送給好友的結婚禮物相當另類，竟疑似將好友與新婚妻子的臉刺在自己的胸口，永久留下這段「友誼紀念」。相關影片近日在社群平台瘋傳，引發網友兩極反應，有人認為是深厚友誼的另類表達，也有人直呼「有點毛骨悚然」。

根據《Moneycontrol》報導，影片疑似在婚禮慶祝活動期間拍攝。畫面中，男子先拿出一幅畫有新婚夫妻臉孔的素描，送給這對新人，沒想到隨後又脫下上衣，露出胸口，赫見新婚夫妻的人像已經被刺青永久留在身上。

影片由X帳號「@ThenNowForeve」分享，並寫道：「朋友把他的朋友和朋友的妻子刺在自己的胸口。」除了刺青本身讓人看傻眼，新郎看到妻子的臉竟永久出現在好友胸口時的反應，也成為網友討論焦點。

從影片畫面來看，新郎起初似乎相當感動，但看到刺青內容後，表情卻讓網友忍不住開玩笑，彷彿在說：「為什麼連我老婆也要刺？」

影片曝光後，網友對這份特殊的結婚禮物看法不一。有人認為，雖然做法十分誇張，卻可能是好友想用最直接的方式表達深厚情誼；但也有人不解，為何連朋友的新婚妻子也要一起刺上身。

一名網友直呼「有點毛骨悚然」，認為就算與家人感情很好，一般人也不太會把對方的臉完整刺在胸口，更何況是朋友的妻子。另一名網友則表示，如果只是刺好友一人的臉，或許還能理解，但連好友妻子的臉也永久刺上身，就讓人感到有些不舒服。隨著討論延燒，不少網友也開始思考，這樣的「永久禮物」是否真的明智。有人指出，人際關係可能隨時間改變，若未來這對夫妻離婚，或刺青男子與好友的友情生變，胸口上的夫妻肖像恐怕反而會成為尷尬回憶。