女老師「吃學生」不只1人受害！他爆嘿咻20至30次：遭要求保密

英國倫敦一名65歲化學女教師遭控在學生未成年時與其發生不當性關係，案件近日在法院審理後有結果。陪審團27日裁定，教師莎莉-安妮・鮑恩（Sally-Anne Bowen）涉及兩名男學生的7項猥褻侵害罪成立，另有1項指控則獲判無罪，目前尚未宣判刑期。

根據《每日星報》報導，鮑恩過去曾在倫敦北部芬奇利一所男子學校任教。檢方指控，她在1980年代末期對兩名約14至15歲的男學生做出不當行為，其中一名男學生更聲稱，自己在數個月內與鮑恩發生性關係約20至30次，還曾到她家中拜訪，甚至一度認為兩人是男女朋友並對她產生感情。

該名男子出庭時表示，鮑恩曾要求他對兩人的關係保密，因此多年來始終沒有告訴其他人。他也形容，鮑恩要求他參與的部分性行為「非常不正常」。不過，辯方則質疑他的說法，將他形容為「幻想家」，認為相關指控並非事實。

至於另一名男學生則指稱，自己曾在其他學生起鬨下，與鮑恩在咖啡館接吻。庭審期間，檢方另指控鮑恩曾與該名學生有親密舉動，包括讓對方觸摸胸部及將手放在靠近胯下的位置。

一名前學生也在庭上表示，鮑恩的穿著和言行與其他教師不同，甚至形容她在校內的談話有時會從化學課程轉向「性相關」話題，認為她並非典型的教師。

面對指控，鮑恩全盤否認，堅稱自己從未以性或不當方式與學生互動，並稱第一名申訴者的說法是「完全捏造」，還認為對方當年可能只是對自己抱有好感。

陪審團最終裁定鮑恩7項猥褻侵害罪成立。案件涉及的事件距今已近40年，目前尚待法院進一步裁定鮑恩的刑期。