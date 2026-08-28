荒唐行徑全曝光！女狼師上課離題聊性 誘男學生性交被判有罪

英國一名65歲前化學教師，被控1980年代末在倫敦一所男校任教時，猥褻侵害兩名當時僅14至15歲的男學生。陪審團27日裁定她7項猥褻侵害罪成立。其中一名受害者作證，稱兩人發生過數十次性行為。

衛報報導，鮑恩（Sally-Anne Bowen）當年25歲，在倫敦北部芬奇利的基督學院任教。刑事法院陪審團經6小時29分鐘商議後，以多數決裁定她罪名成立。宣判時，鮑恩看來沒有流露明顯情緒。

第一名受害者告訴陪審員，當年他會前往鮑恩住處，把她當成女友，也曾愛上她。他在數個月內與鮑恩「發生約20到30次性行為」，兩人的關係一直保密，因為鮑恩反覆告誡他絕不能向任何人透露。他說，正因自己保持沉默，鮑恩後來才能繼續任教多年。

這名男子形容，這段經歷「毀了我的求學生涯」。檢方指出，事件對他的影響延續數十年，直到他自己成為父親後，才開始真正理解當年發生的事情。

第二名受害者則表示，當年曾在其他男學生起鬨下，與鮑恩在咖啡館接吻。他也記得自己曾摸過她的胸部。他表示，「我那時只是個15歲的孩子，眼前是一個長得相當漂亮、大家都很迷戀的老師」。談到學校其他男生，他說：「感覺幾乎像有一長串人都跟著她走，就像童話裡的魔笛手一樣。」

另一名前學生奧利佛（Tobias Oliver）也出庭作證。他說，鮑恩與學生之間幾乎沒有師生界線，上課經常偏離化學，轉向性話題，甚至曾向學生談及自己的性生活。他說，鮑恩在課堂上「非常愛調情」，甚至告訴學生，自己喜歡替男友口交。

奧利佛還回憶，有學生在課堂上看疑似印度《慾經》（Kama Sutra）的性愛書籍被抓到，鮑恩還藉此和全班討論不同性姿勢；另一次，她坐在桌上吸引學生注意後，慢慢張開雙腿，露出內褲。

當年校內科學科主任魯克（Richard Luker）也證實，他曾接獲第一名受害者母親反映，擔心兒子打算在學期結束後與鮑恩一起出國旅行。

鮑恩在庭上否認所有指控，稱內容「完全是捏造」，並否認曾與第一名受害者發展任何關係，強調兩人只是師生，也否認認識第二名受害者。鮑恩目前獲准交保，法院預定11月20日量刑。