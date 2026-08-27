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高空活春宮？人夫搭商務艙爆激戰鄰座女乘客 幼童目睹毛毯下劇烈晃動

聯合新聞網／ 綜合報導
一名54歲已婚建築師與59歲養老機構女主管，被同機乘客指控在商務艙前排座位上，疑似蓋著毛毯做出不雅行為。 示意圖／AI生成
一名54歲已婚建築師與59歲養老機構女主管，被同機乘客指控在商務艙前排座位上，疑似蓋著毛毯做出不雅行為。 示意圖／AI生成

近期一架由巴拿馬飛往阿根廷羅薩里奧（Rosario）的巴拿馬航空商務艙班機上，發生了一起「高空活春宮」疑雲。一名54歲已婚建築師莫里西奧（Mauricio C）與59歲的養老機構女主管桑德拉（Sandra O），被同機乘客指控在商務艙前排座位上，蓋著毛毯進行不檢點的性行為

根據外媒「每日郵報」（Daily Mail）報導，當時機上一名女乘客因孫女注意到毛毯下方有不尋常的劇烈晃動，隨即向空服員反應。待班機降落，機長立即聯繫機場警察將兩人逮捕，事件曝光後引發當地關注與討論。

警方調查發現，兩名當事人在登機前完全不認識，僅是在飛行過程中相談甚歡，因而有了進一步親密接觸。事件發生時，莫里西奧的妻子與三名子女甚至正開車前往機場準備接機，抵達後卻目睹他被警方帶走拘留。

然而，面對嚴重的公然猥褻指控，桑德拉堅決否認發生任何性行為，並反控整起事件純屬機組人員的惡意報復。她聲稱，在飛行途中曾因亂流期間索取一杯威士忌與空服員發生口角，事後才會被機組員編造不實指控陷害與誣告。

經過羅薩里奧性別暴力與性犯罪專門小組檢察官瑪麗亞（María Cecilia Marcolin Loberse）長達三個月的深度調查，調閱了乘客與機組員證詞、機場警察報告及機艙內部照片。結果顯示，除了一名幼童注意到毛毯下方有奇怪晃動，坐在後排的目擊證人僅表示看見兩人有交談與親吻，但未目睹任何明確的性行為。至於另一名乘客指稱曾因看到暴露的生殖器而上前質疑男方，但因商務艙並未安裝監視器，現場缺乏直接的影像物證。

最終，阿根廷檢方正式宣布不起訴並將案件永久歸檔。檢察官特別澄清，終結調查並不代表認定機上行為完全未發生，而是現有證據無法構成刑事犯罪的法定定罪要件，因此依法予以結案。

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阿根廷 性行為 活春宮 航班 空服員 巴拿馬 乘客

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