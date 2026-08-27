才活動90天…日16歲甜美系偶像「重大違規」退團 9個月已跑5人成謎團

偶像活動才跑了短短3個月就結束了？日本偶像團體Dress Code日前震撼發布聲明，公告今（2026）年5月才剛加入、年僅16歲的最年輕成員結音千優，因「違反重大合約」即日起退團。更引發外界關注的是，這已是該團在短短9個月內第5位因「違規」，而被宣布離隊的成員，且官方始終未說明具體原因或違規細節，讓日本社群掀起質疑聲浪。

日本偶像團體Dress Code（ドレスコード）23日無預警在X發文，宣布團內最年輕、年僅16歲的成員結音千優（結音ちゆ），因「重大的違反合約行為」即日起將退出團體。公告寫道，原先6人的團體未來將改為5人制活動，對於突如其來的通知深感歉意，並希望未來大家能繼續支持Dress Code。

隨後，結音千優也引用該則貼文，並向粉絲們道歉，「這次因為我的不成熟，導致事情演變成這樣的結果，深感抱歉」，同時向一直以來支持她的粉絲與工作人員們，致上歉意與道謝。然而，結音千優今年5月26日才加入Dress Code，當時還以高一生、16歲等作為宣傳噱頭，8月就因故退團，偶像活動僅維持短短3個月，總計約90天。

根據日刊體育報導，Dress Code自去（2025）年11月起，就迎來多次團員變動，短短9個月內已有5位成員退團，團體陷入極其異常的狀況。隨著這次結音千優閃電退團，外界再度掀起質疑聲浪，許多人質疑公司的經營方式及製作人的問題重重，「這到底是怎麼回事？」、「所謂的合約違反，具體來說是做了什麼？」、「真的太糟了，認真努力的成員好可憐」。

網友也指出，9個月來已有5名成員離開團體，但官方公告僅稱「違反重大合約」或「違反事務所規定」等，卻始終未具體說明成員違反了什麼規定，只能任由大家捕風捉影。更有人直言，事情發展到這個階段，只覺得黑幕重重，並將矛頭指在疑似涉及霸凌的製作人頭上，但目前官方皆未有進一步回應。