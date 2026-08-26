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廁所藏手機偷拍…變態繼父辯「祈禱儀式」猥褻少女 老師家訪揭惡行

香港01／ 撰文／艾曼達
1名46歲印尼籍男子被控長期猥褻年僅15歲的繼女，更以「祈禱儀式」、「全身按摩」指侵（用手指侵犯私處）對方，甚至在廁所安裝手機偷拍繼女洗澡。示意圖／AI生成
1名46歲印尼籍男子被控長期猥褻年僅15歲的繼女，更以「祈禱儀式」、「全身按摩」指侵（用手指侵犯私處）對方，甚至在廁所安裝手機偷拍繼女洗澡。示意圖／AI生成

新加坡發生1宗家庭性侵及偷拍事件。1名46歲印尼籍男子被控長期猥褻年僅15歲的繼女，更以「祈禱儀式」、「全身按摩」指侵（用手指侵犯私處）對方，甚至在廁所安裝手機偷拍繼女洗澡。事件經學校老師上門家訪時意外揭發，法官建議判處被告監禁11年及鞭刑11下，案件已延期至2026年9月22日宣判。為保護受害人，法官已發出禁制令，禁止媒體報導任何可能透露受害人身份的資料。

繼父假借「祈禱」與「按摩」猥褻15歲繼女

據《東方日報》報導，受害人的52歲母親在受害人出生僅數月後便與前夫離婚，46歲的被告於2006至2007年間認識受害人的母親，2人隨後結婚並在新加坡同住。由於一家人居住在空間狹小的一房式組屋，全家只能共用1間廁所。

2020年，當時年僅15歲的受害人在廁所自慰後裹著毛巾出來，驚見被告在門外偷窺，被告隨即追問受害人在廁所幹什麼，並要求她脫下浴巾躺在地上，聲稱要為她的「好身材」進行「祈禱儀式」，並以「全身按摩」為由趁機觸碰其私密部位，事後更威脅受害人不可向母親告狀。

被告持私密照片要脅指侵 手機藏廁所偷拍

2021年1月前，被告取得受害人的自慰照片並以此作要脅，強行用手指侵入其私處，聲稱是為了「驗證」其身體；當受害人承認曾與他人發生性關係後，被告竟當場情緒失控裸露下體。此外，被告於2023年11月至2024年1月期間，將手機藏在全家共用的廁所內，長期偷拍繼女洗澡及如廁過程。

學校老師家訪揭發惡行 法官頒禁制令保護受害人

事件直到2024年2月16日出現轉機。受害人的班主任及學生福利輔導員一同前往受害人家中進行家訪，受害人母親主動向老師透露被告偷拍女兒洗澡一事，受害人亦向老師吐露曾多次遭被告不當觸摸，班主任得知後隨即報警求助。

被告共面對20項包括非禮、性侵及偷拍等控狀，日前被告承認了其中3項控狀。控方在法庭上指出，被告作為繼父，嚴重利用自身的權威地位對未成年人進行剝削，破壞了受害人在家中應有的安全感，因此向法官建議判處被告監禁11年及鞭刑11下，案件延期至2026年9月22日正式宣判。

為保護受害人，法官已發出禁制令，禁止媒體報導任何可能透露受害人身份的資料。

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文章授權轉載自《香港01》

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