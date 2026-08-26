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癌逝好友寄來「全未拆模型」附1紙條 逼哭500萬人：這輩子的羈絆

聯合新聞網／ 綜合報導
日本作家分享癌逝好友生前交代寄送的未組裝模型與親筆紙條，真摯情誼惹哭百萬網友。示意圖／Ingimage
日本作家分享癌逝好友生前交代寄送的未組裝模型與親筆紙條，真摯情誼惹哭百萬網友。示意圖／Ingimage

面對至親好友離世，留下的物品往往承載著最深的情感與回憶。日本輕小說作家「奈輝」日前分享一段催淚經歷，透露收到因癌症過世的好友遺留下的數個大紙箱，開箱後發現裡面全都是好友生前珍藏、尚未組裝的模型與鋼彈套件，箱內更附上一張短短的親筆信，這份沉重卻充滿男子漢浪漫的遺物，瞬間逼哭百萬網友，引發熱烈共鳴。

奈輝在 X（前身為 Twitter）發文表示，日前接獲因癌症病逝的好友妻子聯繫，對方表示先生在生前曾特別囑託，若自己不幸發生不測，務必將家中這些封存的紙箱寄給奈輝，並詢問他是否願意代為收下。

原PO懷著忐忑的心情答應後，不久便收到這批跨越生死的包裹。打開紙箱一看，裡面整整齊齊裝滿了好友生前收藏卻來不及組裝的模型套件，當中甚至還包含近期最新發售的熱門款式與武裝鋼彈，足見好友直到生命最後一刻，依然對模型世界懷抱著熱愛與未竟的夢想。

最令人動容的是，紙箱中夾帶了一張好友生前留下的親筆信件，字裡行間依然帶著生前特有的幽默與調侃：「來不及了，所以之後拜託你了。那些東西我可帶不到那邊去啊。」

看著滿箱未拆封的「山積模型」（指模型愛好者沒時間組裝，導致模型越堆越多、像山一樣堆積在家裡的現象），原PO既悲痛又哭笑不得地在貼文中隔空向天上的好友喊話：「我之前不是跟你說過，真的不能再堆積了嗎？你這傢伙，現在肯定是一邊看著慌張不知所措的我，一邊在天上偷笑吧！」他感嘆自己原本就有一堆未組裝的模型，如今好友又把這份「甜蜜的罪過」託付給他，雖然感到困擾，但這正是好友最真摯、最浪漫的告別方式。

貼文曝光後，感動無數動漫與模型迷，網友們紛紛感性寫道「這是替朋友背負起未完成的『山積大罪』啊」、「這份遺物實在太沉重，但絕對是最棒的紀念品」、「看到最新款的模型，就知道他真的戰鬥並熱愛到了最後一刻」。不少同好也留言安慰推主「你的朋友現在一定在天上豎起大拇指大笑」、「一邊組裝一邊回憶他，這就是最棒的悼念方式」。

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