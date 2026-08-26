快訊

流浪教師存零股翻身！股票市值破億元 到手股息逼近400萬

街頭坐牢？公館柵欄圈地吸菸區遭諷監獄 蔣萬安下令全拆掉

聽新聞
0:00 / 0:00

人生進階開超商？日本神人把家裡變「全家」 連官方小編都來朝聖

聯合新聞網／ 綜合報導
日本網友在家中打造迷你便利商店貨架並整齊陳列各類零食，引發社群熱議。示意圖。聯合報系資料照
日本網友在家中打造迷你便利商店貨架並整齊陳列各類零食，引發社群熱議。示意圖。聯合報系資料照

身邊朋友陸續步入結婚生子或升遷的人生階段，但這名網友的「人生新進度」卻讓全網直呼太羨慕！日本一名網友分享居家改造成果，透露自己直接在家中打造了一間「迷你便利商店」，將商用貨架塞滿各式經典零食、餅乾與泡麵，陳列手法專業到堪比正式超商。畫面曝光後吸引超過71萬次瀏覽，更釣出台灣全家官方小編現身留言，網友紛紛笑稱：「這才是真正實現『全家就是你家』！」

日本推主「tsukaoyo1」日前在 X（前身為 Twitter）發文寫道，當身邊朋友紛紛宣布「我結婚了」、「我生小孩了」、「我升職了」時，自己則驕傲宣布：「我在家弄了一間便利商店！」

從分享的照片中可見，該名網友在房間靠牆處架設了大型的多層展示貨架，最上層整齊排滿各款人氣洋芋片、巧克力與點心盒，下方則分門別類擺放多款日本經典杯麵與碗麵，甚至連一旁的側架與掛網都掛滿小包裝零食。不僅商品種類齊全，排面更按照規格拉出完美水平線，甚至連貨架深處都塞得滿滿當當，精緻的擺放與視覺震撼度宛如搬進一間超商門市。

該貼文被轉發至 Threads 後掀起熱烈迴響，不少具有超商工作經驗的專業網友忍不住驚嘆：「這個排面整理得太漂亮了」、「連深處都有好好補滿貨，給滿分！」、「在家裡搞這個，根本比升職獨立創業還狂」。

大批網友也紛紛笑虧「身體力行全家就是你家」、「進房門是不是要自帶登登登登的進門音樂？」、「不用出門就能隨時逛超商，幸福感爆棚」。就連「全家 FamilyMart Taiwan」官方帳號也特地留言回應：「這家的門鈴聲應該是 登登 登登登 登登登登登」，吸引大批粉絲朝聖按讚。

不過也有從事零售業的苦主笑稱「超商店員看到會PTSD（創傷後壓力症），下班回家還要繼續上架理貨也太累」、「唯一缺點是沒有價目表，而且店長每天都要自己花錢進貨」。

升遷 超商 朋友 餅乾 便利商店 日本 台灣

延伸閱讀

炸醬麵加巧克力是邪教？ 內行曝7-11新品神級吃法：加鮮奶更濃郁

對比太殘酷！台日小學營養午餐菜色照瘋傳 日網崩潰：比大人吃的還豪華

全家「神級新品」掀掃貨潮 內行教一招：加冰塊更好喝

女友偷瞄日料帥老闆怒給2星！時隔1年多神反轉 男客改評：分手了會再去

相關新聞

癌逝好友寄來「全未拆模型」附1紙條 逼哭500萬人：這輩子的羈絆

面對至親好友離世，留下的物品往往承載著最深的情感與回憶。日本輕小說作家「奈輝」日前分享一段催淚經歷，透露收到因癌症過世的好友遺留下的數個大紙箱，開箱後發現裡面全都是好友生前珍藏、尚未組裝的模型與鋼彈套件，箱內更附上一張短短的親筆信，這份沉重卻充滿男子漢浪漫的遺物，瞬間逼哭百萬網友，引發熱烈共鳴。

人生進階開超商？日本神人把家裡變「全家」 連官方小編都來朝聖

身邊朋友陸續步入結婚生子或升遷的人生階段，但這名網友的「人生新進度」卻讓全網直呼太羨慕！日本一名網友分享居家改造成果，透露自己直接在家中打造了一間「迷你便利商店」，將商用貨架塞滿各式經典零食、餅乾與泡麵，陳列手法專業到堪比正式超商。畫面曝光後吸引超過 71 萬次瀏覽，更釣出台灣全家官方小編現身留言，網友紛紛笑稱：「這才是真正實現『全家就是你家』！」

地毯都是排泄物！她高空拉肚子「乘客全被臭醒」 遭投訴竟反嗆1句

近日，亞洲航空一班由馬來西亞飛往上海的航班，一名女旅客疑因身體不適，竟直接在座位上大便，導致惡臭充斥整個機艙，不少旅客被迫在強烈異味中忍受近40分鐘。面對周遭旅客投訴，該女子還不悅表示「誰沒有生病的時候」。

搭飛機最討厭遇到哪種人？不是椅背後傾 美調查揭答案

機艙內空間狹窄，加上大眾對飛行禮儀看法不一，很容易引發摩擦。不過，美國一項最新調查顯示，旅客對於誰才是空中不良行為的罪魁禍首似乎看法一致，答案就是其他旅客。

從日本到台灣的試膽大會：百年前台北青少年眼中的城市黑夜與靈異空間

談起日本與靈異體驗有關的活動，試膽大會（肝試し）想必對台灣人來說十分熟悉，甚至在台灣的教育現場中，也有十分接近的「夜間教育」活動。至於試膽大會在日本的歷史，幾乎可追溯至千年前的平安時代宮廷雅興、武家政治崛起之後的膽量試練、江戶時代的大眾娛樂、以及近現代公共思維主導下的青少年團體，用意志鍛鍊與培養同儕向心力為目的的活動。

華女童遭未繫繩大狗嚇到！家長勸戴狗繩 竟被狗主罵「滾回中國」

澳洲悉尼一名5歲華裔女童遭未繫繩大型犬衝向嚇哭，家長提醒狗主後反被辱罵「滾回中國」；警方認為未達刑事恐嚇門檻，未予立案。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。