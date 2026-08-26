人生進階開超商？日本神人把家裡變「全家」 連官方小編都來朝聖

身邊朋友陸續步入結婚生子或升遷的人生階段，但這名網友的「人生新進度」卻讓全網直呼太羨慕！日本一名網友分享居家改造成果，透露自己直接在家中打造了一間「迷你便利商店」，將商用貨架塞滿各式經典零食、餅乾與泡麵，陳列手法專業到堪比正式超商。畫面曝光後吸引超過71萬次瀏覽，更釣出台灣全家官方小編現身留言，網友紛紛笑稱：「這才是真正實現『全家就是你家』！」

日本推主「tsukaoyo1」日前在 X（前身為 Twitter）發文寫道，當身邊朋友紛紛宣布「我結婚了」、「我生小孩了」、「我升職了」時，自己則驕傲宣布：「我在家弄了一間便利商店！」

從分享的照片中可見，該名網友在房間靠牆處架設了大型的多層展示貨架，最上層整齊排滿各款人氣洋芋片、巧克力與點心盒，下方則分門別類擺放多款日本經典杯麵與碗麵，甚至連一旁的側架與掛網都掛滿小包裝零食。不僅商品種類齊全，排面更按照規格拉出完美水平線，甚至連貨架深處都塞得滿滿當當，精緻的擺放與視覺震撼度宛如搬進一間超商門市。

該貼文被轉發至 Threads 後掀起熱烈迴響，不少具有超商工作經驗的專業網友忍不住驚嘆：「這個排面整理得太漂亮了」、「連深處都有好好補滿貨，給滿分！」、「在家裡搞這個，根本比升職獨立創業還狂」。

大批網友也紛紛笑虧「身體力行全家就是你家」、「進房門是不是要自帶登登登登的進門音樂？」、「不用出門就能隨時逛超商，幸福感爆棚」。就連「全家 FamilyMart Taiwan」官方帳號也特地留言回應：「這家的門鈴聲應該是 登登 登登登 登登登登登」，吸引大批粉絲朝聖按讚。

不過也有從事零售業的苦主笑稱「超商店員看到會PTSD（創傷後壓力症），下班回家還要繼續上架理貨也太累」、「唯一缺點是沒有價目表，而且店長每天都要自己花錢進貨」。