華人媽媽攜2孩搭飛機！放2充氣腳墊遭3次警告 航機6種禁用品一覽

有華人媽媽早前帶同2名幼童乘搭達美航空（Delta Air Lines）航班，行程是由上海飛往洛杉磯，她特意加錢預訂第38排的Bulkhead Seat（前方無乘客座位）3個連座位置，並為孩子擺放了2個充氣腳墊，但此舉遭機組人員先後至少3次警告。華人媽媽表示理解，但因已到用餐時間，她希望在用餐結束後才將氣墊收起，但隨後卻遇到「漏派飛機餐」的尷尬情況。事件在網上引發熱烈討論，焦點卻是關注達美航空禁止使用的6種物品。

腳墊剛充氣即遭阻止 再被漏派飛機餐

該名華人媽媽在社交平台發帖透露，她當時帶着2名孩子乘飛機返美國，特別加錢預訂前方無其他座椅阻擋的位置（Bulkhead Seat ），希望能擺放充氣腳墊讓小朋友坐得更舒適。然而當腳墊充氣完畢、餐飲服務開始時，1名懂中文的機艙服務員隨即走上前提醒，明確指出機艙內一律禁止使用充氣腳墊。

事主表示當時理解規定，但考慮到小朋友的小桌板已放下並擺有飲料，便向對方解釋：「希望等孩子用餐完畢後再收起，目前操作不太方便。」惟隨後發生的事情讓她感到驚訝，因在派餐過程中，機組人員竟然獨獨遺漏了她的餐食。

當該名機艙服務員再次前來要求收起充氣腳墊時，華人媽媽再次說明吃完飯即收，並順帶詢問為何未獲發餐，但對方並無正面回應，最後由另1名男機艙服務員為她補發餐食。整個飛行過程中，先後有至少3名機組人員向她發出警告，要求她必須收起腳墊。

網友：達美早已列明禁用充氣腳墊 帶得上機不等於可用

事件曝光後，有網民指出，漏發餐食可能純屬繁忙中的服務疏忽，但討論焦點迅速轉向航空公司對各類「飛行神器（Travel Hacks）」的嚴格限制。事實上，達美航空已更新機艙安全守則，明確限制乘客在飛行途中使用各類舒適工具。

達美航空新列明的禁用物品包括： 1. 充氣設備：包括但不限於各類充氣腳墊及充氣坐墊（包括第一排靠牆位置） 2. 膝部防護器（Knee Defender）及座椅傾斜阻擋器 3. 腳部吊床與吊帶 4. 固定於座椅、舷窗或餐桌上的各類收納袋與隔板 5. 各類遮擋個人空間的帳篷與布簾 6. 全覆蓋式頭盔

隨身行李「能夠帶上機」與「獲准在機上使用」完全是兩回事。達美航空表示，機組人員對物品能否使用擁有最終決定權，機艙服務員有權要求乘客隨時停止使用並收起相關物品。

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文章授權轉載自《香港01》