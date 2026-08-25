還換菜單？日本鳥取驚見吐司沿路丟成「糖果屋」一度神秘改為扔雞肝

日本鳥取縣最近出現一樁讓人摸不著頭緒的「麵包懸案」。從國立公園大山周邊道路，到近80公里外的白兔海岸，接連發現大量吐司遭人棄置，有些還像是刻意隔著固定距離擺放，讓人不禁聯想到格林童話「糖果屋」中，漢賽爾與葛麗特沿途撒下麵包屑的經典情節。

格林童話裡，漢賽爾撒麵包屑是為了找到回家的路，結果麵包屑被鳥吃光。只不過，童話裡撒的是麵包屑，鳥取這次可是直接「整塊來」。

TBS報導，本月14日，鳥取縣國立公園大山周邊道路首先被發現散落大量大型吐司，尺寸甚至比一般市售的一整條吐司還大。之後幾乎每天都有新發現，截至目前已回收多達39公斤。

更神秘的是，這條「麵包路」偶爾還會換菜單，其中一天不是吐司，取而代之的竟然是雞肝。

原以為事情只發生在大山附近，沒想到「麵包屑」一路撒到了海邊。

距離大山近80公里、以日本神話「因幡白兔」聞名的鳥取市白兔海岸，15日也有遊客在草叢發現約10塊大型吐司。部分吐司已經沾滿沙子、變得乾硬，看來已經放了一段時間。

而且，這場鳥取版「糖果屋」可能開始得比想像中更早。白兔海岸附近一處公路休息站停車場，早在12日就有人發現吐司，比大山首次傳出消息還早兩天。

目擊者表示，吐司大約每隔50、60公分放置一個，而吐司之間還放著大塊生雞肉。

報導指出，據了解，從上月底至本月12日，這座停車場已經3度出現吐司與雞肉，大約每隔一週就會發生一次。

目擊者表示，麵包是被撕成一塊一塊後，一個接一個丟在那裡，當時就覺得「這有點不太正常吧」。接連發生2、3次之後，就覺得應該是有人故意這麼做的。

鳥取縣警方表示，在未經許可的場所棄置垃圾，可能違反「廢棄物處理法」；如果地點位於國立公園內，也可能涉及「自然公園法」。

隨著發現地點不斷增加，這起「吐司非法棄置事件」的謎團也持續擴大。