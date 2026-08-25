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「沒錢供你讀大學」兒信了30年！見父退休開140萬名車燦笑 他氣炸：家裡根本不窮

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一名33歲男子從小深信「家裡沒錢」，直到父親退休後曬出進口名車照，才意外得知家中驚人財力，讓他感覺自己被騙了、相當生氣。示意圖／AI生成
日本一名33歲男子從小深信「家裡沒錢」，直到父親退休後曬出進口名車照，才意外得知家中驚人財力，讓他感覺自己被騙了、相當生氣。示意圖／AI生成

日本一名33歲男子大樹（化名）從小被父親灌輸「家裡沒錢」的觀念，不僅童年幾乎不敢多花錢，就連大學也靠獎學金與打工苦撐。沒想到，父親退休後竟突然傳來一張站在700萬日圓（約新台幣140萬元）進口車前燦笑的照片，讓他意外發現，自己相信多年的「家裡很窮」竟不是事實。

根據日媒《THE GOLD ONLINE》報導，大樹的父親正雄（化名）今年67歲，過去在大型基礎建設相關企業工作至退休，母親則從事兼職。大樹從小穿的多是二手衣或特價商品，想買遊戲、漫畫時，父親總以「哪有那種錢」拒絕，母親也只要他聽父親的話，讓他一直以為家中經濟拮据。

真正讓大樹耿耿於懷的，是大學升學。當時他想就讀私立理工科系，父親卻堅稱「家裡沒錢讀私立」，要求他只能考國公立大學，甚至表示若落榜就直接就業。最後大樹仍不願放棄升學，只能每月借10萬日圓（約新台幣1.9萬元）有息獎學金，再靠打工補足學費與生活費，大學期間幾乎沒有參加社團、留學等活動，畢業後至今也還在每月償還約2萬日圓（約新台幣3998元）的獎學金。

直到2年前，父親65歲結束再僱用、正式退休後，突然傳訊息給大樹，表示自己買了新車，邀他回家一起兜風。照片中，父親站在一輛至少700萬日圓的進口車前滿臉笑容，讓大樹相當錯愕，返家詢問後才得知，父母過去家庭年收入高峰曾超過1200萬日圓（約新台幣239萬元），多年節省與投資後，手上已有約3500萬日圓（約新台幣699萬元）存款及投資，退休金另有2000萬日圓（約新台幣399萬元），房貸也早已繳清，夫妻每月年金合計約26萬日圓（約新台幣5.1萬元）。

父親還開心表示，自己一輩子至少想開一次這種車，沒想到這番話卻讓大樹徹底心寒。他認為，問題根本不是「家裡沒錢」，而是父親「不願意把錢花在自己身上」。想到自己從小因為缺錢感到自卑，大學時更犧牲大量時間打工，如今仍在還獎學金，卻發現父母其實一直都有餘裕，讓他難以接受。

大樹當場向父親表達不滿，但父親仍認為，孩子小時候吃苦屬於教育的一部分，靠獎學金念大學的人也很多，甚至反問「至少我沒有把養老問題丟給你，不是更好嗎？」大樹最後只回了一句：「看來你的晚年過得很安穩，真是太好了。」此後便封鎖家中所有聯絡方式，拒接電話，與父母斷絕往來。

報導指出，父母替教育費設定上限並沒有問題，但如果明明有能力負擔，卻長期以「家裡很窮」為由模糊帶過，甚至因此限縮孩子的升學與生活選擇，可能讓親子之間累積不信任。比起一味強調節省，更重要的是誠實說明家庭財務規劃與能負擔的範圍，否則即使最後留下充足資產，也可能換來親子關係的破裂。

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