每月爽拿1.8萬還不要？64歲嬤砸逾60萬疼孫遭拒 兒1句話讓她心碎

日本一名64歲母親由美子（化名）為了減輕兒子一家經濟壓力，近3年來每月固定匯款9萬日圓（約新台幣1.8萬元），逢年過節還會替孫子女準備禮物。沒想到，她日前花費9萬日圓買書包送給即將上小學的孫女，卻意外讓37歲兒子浩平（化名）說出壓抑已久的真心話。

根據日媒《THE GOLD ONLINE》報導，由美子5年前喪夫，目前仍從事行政工作。當初浩平夫妻買房後不久迎來第二胎，妻子因育嬰假導致家庭收入減少，由美子便主動每月資助9萬日圓，原本說好「直到小孩進保育園（日本兒童福利與托育設施）為止」，但後來考量房貸、托育費等負擔，匯款一持續就是近3年。

眼看6歲孫女即將升上小學，由美子想送一份入學禮物。雖然浩平曾表示還在和女兒討論書包款式，希望決定後再告訴她，但由美子逛街時看中一款淡紫色書包，擔心熱門商品售罄，便直接花9萬日圓買下。沒想到孫女收到後卻坦言：「謝謝，可是我想要水藍色的。」

媳婦原想安撫女兒，浩平卻直接表示「不用勉強她裝得很開心」，接著更對母親說：「媽，我希望妳不要再匯錢，也不要再送禮物了。」由美子相當錯愕，反問兒子明明生活辛苦，為何突然拒絕援助。

浩平這才坦言，因為長期收下母親的錢，夫妻倆愈來愈難拒絕她的要求。由美子過去常對孫子女的才藝、穿著及生活安排提出意見，例如希望孩子去學英文、穿她送的衣服，甚至詢問為何還沒收到孫子的照片。由美子認為自己只是關心，但兒子夫妻卻逐漸產生「拿了錢，就必須回應母親期待」的壓力，甚至早在半年前就想停止接受援助，只是怕她傷心而遲遲沒有開口。

聽完兒子的真心話，由美子難過表示：「我只是想看到孫子的笑容。」但也開始意識到，自己不知不覺把金錢援助與家人的回應綁在一起。最後一家人決定停止每月9萬日圓的匯款，原本的淡紫色書包也退貨，改由孫女和父母挑選喜歡的水藍色款式，再由由美子出錢作為入學禮物。

停止匯款後，由美子收到孫子女照片的次數雖然變少，卻不再主動催促。幾個月後，她收到孫女背著水藍色書包的照片，以及一句「奶奶，謝謝妳」的語音。報導也提醒，家人間的經濟援助若沒有事先談清楚目的、期限及彼此期待，原本出於善意的幫助，也可能在不知不覺間成為親子關係的壓力。