重如嬰兒大如鴕鳥蛋！男膀胱藏破紀錄結石 醫開刀也驚呼

斯里蘭卡一名醫生上周為一名病人進行手術，成功從對方膀胱中取出一個重達3.1公斤的巨型結石，這結石尺寸與鴕鳥蛋相若，重量相當於一個滿月初生嬰兒。負責手術的醫生直言個案罕見，是有記錄以來通過手術取出的最大結石，有望打破金氏世界紀錄。

英國廣播公司（BBC）報導，這名從膀胱中取出巨大結石的55歲男病人起初是因中風入院，醫生在他住院期間留意到對方排尿困難，最終發現病因在於他膀胱內的結石。

負責開刀的醫生Pragalathan Balakrishnan表示，病人在手術後身體狀況良好，仍在醫院接受其他疾病的治療，至於膀胱結石，他坦言「它可能已經在病人膀胱內停留了大約5到10年」，並認為這可能是有史以來最大的膀胱結石。

根據金氏世界紀錄，目前有記錄的最大膀胱結石重達1.9公斤、長17.9公分，源自一名2003年住院的巴西病人，而今次在斯里蘭卡取出的膀胱結石長18.7公分、重達3.1公斤。

膀胱結石源自尿液中礦物質結晶形成的固體塊狀物，當膀胱無法完全排空時，隨著尿液濃縮，結晶沉澱進而形成膀胱結石，尺寸如沙粒的小型結石可以自行排出，但長度超過1公分的結石通常會阻塞尿道，需要醫療手段介入，長度超過4公分的膀胱結石則被認為是巨型結石。

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文章授權轉載自《香港01》