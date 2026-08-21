募得12.6萬接受增大手術 自稱世界最小陰莖男：終於不會縮進體內

美國北卡羅來納州38歲男子菲利普斯（Michael Phillips）自稱擁有「全世界最小的陰莖」，前陣子還在募資網站上募款，希望能接受增大手術改善生活。近期他順利接受手術，開心分享手術相當成功。他表示，雖然目前患部還未消腫，看不出來手術結果如何，但他認為外觀有所改變，自己也能順利排尿，已經非常滿意。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，菲利普斯透露，他在8月17日接受約3小時的療程。醫師在他的陰莖周圍注射半永久性真皮填充物，增加粗度。據醫療標準，他原本僅約0.38英吋（約0.97公分），符合小陰莖症（Micropenis）的醫學定義。

由於術後仍有腫脹，他目前還看不出最終效果，不過菲利普斯已相當滿意，表示以前陰莖會縮進體內，如今終於能自然維持在外。對他而言，外觀反而不是最重要的事。菲利普斯表示，過去因為生理構造太小，排尿相當困難，甚至必須穿尿布才能解決。他透過GoFundMe募得4000美元（約新台幣12萬7000元）支付手術費用，最終目標就是改善排尿問題。

至於增大的效果能維持多久，仍有待觀察。菲利普斯預計6個月後回診，視填充物的狀況接受追加注射，以維持或進一步增加效果。如果療程效果顯著，他或許也能拿掉「全世界最小陰莖」的自封頭銜。他先前在社群媒體宣布手術計畫時曾表示，自己長期飽受生殖器過小帶來的困擾，因此一直非常希望能接受這項療程。