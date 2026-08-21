男友提分手讓她心碎 女子轉和他前女友交往結婚：是命運帶領

美國喬治亞州一名女子本來以為男友是自己命中注定的伴侶，沒想到男友卻在2024年提出分手，讓她崩潰不已。不過令人跌破眼鏡的是，後來女子在男友「前女友」的陪伴下走出情傷，最後甚至決定與對方步入禮堂，走進婚姻。

據《太陽報》（The Sun）報導，29歲女子黛絲蒂妮（Destiny Wachter）和男友湯姆（Tom）本來交往近4年，一度認定湯姆就是她的Mr. Right。但在2024年12月，湯姆突然提出分手，這讓黛絲蒂妮非常傷心，而湯姆過去交往9年的前女友伊莉莎白（Elizabeth Kramer）成了她的心靈支柱。

由於黛絲蒂妮育有8歲的兒子，她無法接受自己要成為單親媽媽，兩人的共同好友艾莉森（Allison）搬來與她同住，陪她度過低潮；而艾莉森同時也是湯姆前女友伊莉莎白的朋友。

得知湯姆分手後，伊莉莎白透過艾莉森聯絡黛絲蒂妮。黛絲蒂妮邀她見面，原本只是想聽聽這位「前任的前任」怎麼看待這段關係，兩人卻意外成為好友。黛絲蒂妮本身是雙性戀，過去也曾短暫與女性交往。相處一段時間後，她發現自己開始對伊莉莎白產生好感，甚至一度想親吻對方，但她始終不敢表白，只怕伊莉莎白不能接受「前男友的前女友」。

沒想到伊莉莎白也有同樣感覺。2025年2月，伊莉莎白主動告訴黛絲蒂妮：「我現在單身了，我們可以接吻嗎？」兩人就此從朋友正式發展成戀人。交往僅約1個半月，黛絲蒂妮便求婚成功。兩人預計明年5月結婚，黛絲蒂妮的兒子也十分喜歡伊莉莎白。

黛絲蒂妮表示，湯姆曾讓她感到無比幸福，但伊莉莎白讓她重新相信愛情。「我真的相信，和湯姆一起經歷的每一刻，最後都把我帶到了伊莉莎白身邊。」