不想歸還？東京神田川遭棄置大量「共享行動電源」警回收161個

命運的齒輪有時轉得比電影還要神奇！2名在嬰兒時期就被遺棄在印度孤兒院的女嬰，隨後被不同荷蘭家庭收養。她們早在少年時期就因機緣巧合相識並成為好友，甚至曾開玩笑互稱對方為「姊妹」。然而在相識近30年、失去聯絡15年後，兩人各自為了尋根而進行DNA檢測，最終在今年（2026年）4月意外揭開驚人身世——這對相處多年的閨密，竟真的是血脈相連的親姊妹。

2026-08-21 11:04