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不想歸還？東京神田川遭棄置大量「共享行動電源」警回收161個
今天在日本東京都中野區神田川中，有民眾發現超過160個行動電源遭棄置。東京都警視廳目前已派員回收，並朝非法棄置、毀損器物方向展開調查。
日本朝日電視台報導，中野區彌生町陸續接獲民眾報案，稱「神田川柳橋附近發現大量棄置的行動電源。」東京都警視廳今天上午10時派員展開回收作業。
東京都警視廳表示，遭棄置的是在車站或便利商店等地方可租借的共享行動電源，目前已回收161個。東京都警視廳預計朝非法棄置及毀損器物等方向展開調查。
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