2女孩聚會一見如故！失聯15年後重逢…DNA確認竟是「親姊妹」

命運的齒輪有時轉得比電影還要神奇！2名在嬰兒時期就被遺棄在印度孤兒院的女嬰，隨後被不同荷蘭家庭收養。她們早在少年時期就因機緣巧合相識並成為好友，甚至曾開玩笑互稱對方為「姊妹」。然而在相識近30年、失去聯絡15年後，兩人各自為了尋根而進行DNA檢測，最終在今年（2026年）4月意外揭開驚人身世——這對相處多年的閨密，竟真的是血脈相連的親姊妹。

現年43歲的蓋爾廷克（Meena Geltink）與44歲的蒂森（Minal Tijssen）身世坎坷。兩人還在嬰兒時期，就被遺棄在印度的孤兒院，其後分別被不同的荷蘭家庭收養，並在荷蘭境內相距僅約100英里（160公里）的城市長大。

1996年，正值青春期的2人在一場為收養兒童舉辦的聚會上初次相遇。當時，她們一見如故，感到一種非同尋常的親切感。身邊的朋友也對她們極為相似的外貌感到驚訝。隨後2人交換了聯絡地址，並在往來的書信中，開玩笑地稱呼對方為「Sis（姊妹）」。然而，隨着各自的生活展開，她們最終失聯了15年。

正值青春期的兩人在一場為收養兒童舉辦的聚會上初次相遇，當時，她們一見如故，交換了聯絡地址。（《紐約時報》影片截圖）

直到今年4月，為了尋找生父母與家族線索，2人近年各自在基因檢測平台MyHeritage提交了DNA樣本。當時定居於法國的蒂森在沙發上休息時，手機彈出一則MyHeritage DNA檢測平台通知。熒幕赫然顯示「Meena：姊妹（Sister）」，而且是極為罕見的100%匹配。起初，蒂森完全不敢相信自己的眼睛。

2026年8月11日，這對失散40年的姊妹在荷蘭重聚，並拍下了人生第一張以「親姊妹」身份合照的自拍照。蒂森感動地表示：「我們在成為姊妹之前就已經是朋友了。我們一直都是姊妹，只是我們以前不知道」。蓋爾廷克在重逢時亦激動地對蒂森說：「多年來，我心裏一直有個缺口，現在就像終於找到了拼圖缺失的那一塊。看見妳，感覺就像回到了家」。

如今，姊妹正努力補回過去錯失的30多年時光。雖然蒂森目前定居於法國，蓋爾廷克住在荷蘭，但她們每天都會花上數小時通話和傳訊息，分享彼此的生活。

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文章授權轉載自《香港01》