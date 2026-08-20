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母親不倫姨丈…她驗DNA揭「36年家族秘密」童年好友是親姊

聯合新聞網／ 綜合報導
來自英國的36歲女子凱西從小與表姊阿蘭娜是感情深厚的閨蜜，連長相都極為相似，經常被親友誤認為雙胞胎。然而，這份長達三十多年的姐妹情深，背後竟然隱藏一個令人震驚的家族秘密。 情境示意圖／Ingimage
來自英國的36歲女子凱西從小與表姊阿蘭娜是感情深厚的閨蜜，連長相都極為相似，經常被親友誤認為雙胞胎。然而，這份長達三十多年的姐妹情深，背後竟然隱藏一個令人震驚的家族秘密。 情境示意圖／Ingimage

人生有時比電視劇更加戲劇化。來自英國的36歲女子凱西（Casey O′Connor）從小與表姊阿蘭娜（Alana）是感情深厚的閨蜜，兩人不僅住隔壁、形影不離，連長相都極為相似，經常被親友誤認為雙胞胎。然而，這份長達三十多年的姐妹情深，背後竟然隱藏著一個令人震驚的家族倫理秘密。

根據外媒「太陽報（The Sun）」報導，在凱西的母親於2017年因免疫系統疾病離世後，阿蘭娜突然接到母親唐娜（Donna）的來電，猜測凱西可能是自己丈夫布魯斯（Bruce）的親生骨肉。這項懷疑起初讓凱西感到荒謬無比，但隨著時間推移，這個秘密在她心中埋下了懷疑的種子，並在幾年後徹底改變了兩個家庭的命運。

這起塵封多年的身世之謎，直到2024年才迎來轉折。當時凱西因罹患嚴重的「經前不悅症」（PMDD），在接受心理治療與詳細醫療檢查時，意識到自己對家族病史與生物學背景存在許多空白，為了健康與尋求真相，她決定勇敢面對這個壓在心頭多年的疑雲。

凱西懷著不安的心情向父親開口詢問，沒想到父親竟沉重地點頭，坦言早在妻子懷孕時，因妻子曾暫住在妹夫家，他就對受孕時間點產生過疑慮。兩人隨後購買了DNA檢驗試劑進行比對，結果證實父親與凱西並沒有血緣關係，同時凱西與阿蘭娜也進行DNA比對，更確定兩人正是同父異母的親姊妹，凱西的母親當年確實與妹夫發生過婚外情

真相大白後，這個震撼彈讓整個家族面臨前所未有的倫理考驗。凱西坦言，當她得知母親竟然背叛了最關心她的阿姨唐娜時，心中充滿了複雜的怨恨與愧疚，因為在母親生病住院期間，阿姨幾乎寸步不離地悉心照顧，這讓這段過往的婚外情顯得更加殘忍。

然而，當凱西懷著焦慮的心情前往阿姨家面對真相時，阿姨唐娜卻展現了令人難以置信的大度與包容。唐娜不僅沒有責怪凱西，反而給了她一個深深的擁抱，並溫柔地表示：「人總是會犯錯的，我選擇原諒她，也原諒布魯斯。」這份無私的寬恕，讓原本可能撕裂的家族關係瞬間獲得了救贖與療癒。

這場看似狗血的身世風波，並未摧毀家人之間的緊密情感。雖然父親變成養父，但他在得知結果後第一時間向凱西保證：「在我這裡什麼都沒有變，妳永遠都是我的親生女兒。」這份無條件的父愛讓凱西淚流滿面。如今，凱西與養父經常一起散步喝咖啡，關係比過去更加親密，而她與阿蘭娜也從「最要好的表姊妹」無縫接軌成為「親姊妹」。

凱西表示，她不再為這個家族秘密感到羞恥或困擾，因為這段奇妙的DNA發現只是家族歷史的一部分，經歷了這場風波後，全家人的心反而貼得比以往任何時候都更緊密。

倫理 DNA 母親 出軌 外遇 婚外情

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