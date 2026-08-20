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慾望勝過理智？女教師火葬場旁偷情校長 激情鐵證全曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
外遇示意圖。圖／AI生成
外遇示意圖。圖／AI生成

喪葬場所應是莊嚴肅穆的場所，讓家屬可以沉澱心神弔唁死者。不過，近日泰國爆出一起離奇性醜聞，一名男子懷疑擔任教師的妻子可能和校長有染，於是委託私家偵探調查，不料卻發現妻子不僅真的偷吃校長，2人幽會的場所更選在火葬場附近，讓這名男子氣得揚言提告。

綜合泰媒報導，臉書粉專「Bigboss PI」和「อีเจี๊ยบ เลียบด่วน」近日分享一起外遇事件，一名來自泰國東北部武里南府的男子表示，自己和妻子育有一名4個月大的孩子，但在學校擔任教職員的妻子近期行跡詭異，不僅常藉故在晚上離家，甚至連鄰居都開始盛傳妻子和學校校長關係過從親密，讓這名男子決定委託私家偵探調查枕邊人。

不查還好、一查發現荒謬情節，根據私家偵探調查結果，男子的太太不僅真的偷腥校長，2人約會地點甚至選在一處火葬場附近。女教師和校長外遇醜聞爆發後，不僅震驚泰國，也引起當地民眾不安。

此外，偵探團隊也將拍下的證據傳給綠帽夫，看著妻子的偷情鐵證，他不僅氣得全身發抖，更揚言要將妻子和校長告上法院。偵探團隊提到，目前正在蒐集照片、影片等所有偷情事證，以便男子當作離婚官司的證據。

泰國 外遇 校長 教師 火葬場

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