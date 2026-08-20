曾被爆1周3次偷吃籃球國手 「第一神級身材」女星前程全毀自曝下海八大
27歲的村島未悠曾是日本女團CHERRSEE成員，從女團畢業後轉當寫真偶像，不料2024時被日媒「週刊文春」爆料偷吃已婚日本男籃國手藤井祐真，村島甚至1周3次到男方家過夜幽會，即使道歉仍難以挽救星路。淡出演藝圈後，村島日前在Instagram自曝已改行在京都一間酒店當陪酒小姐。
村島未悠2016年時在女團CHERRSEE以藝名「MIYU」出道，隔年7月她則以寫真偶像身分亮相。她2020年年底從女團畢業，半年後加入新公司，並改名村島未悠，活躍於寫真界。村島更因擁有傲人身材，被日媒封為「令和第一神級身材」。
根據「週刊文春」2024年報導，村島未悠被直擊和已婚的日本男籃國手藤井祐真約會，甚至1周3次進入男方家中過夜。東窗事發後，即使雙方道歉仍無法遏止網友怒火，村島未悠也因此重挫演藝事業。
偷情醜聞爆發後，村島自己的YouTube頻道僅上傳3支影片，最高瀏覽也僅7.6萬次。不過就在淡出演藝圈2年後，18日村島在Instagram突然自曝轉戰酒店業，且已在京都某間酒店上班。
此外，村島更公開自己的班表，並提到27日是自己的生日，喊話粉絲「如果能一起慶祝會很開心」。
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