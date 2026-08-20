曾被爆1周3次偷吃籃球國手 「第一神級身材」女星前程全毀自曝下海八大

日本演藝圈看似光鮮亮麗，背後卻隱藏著無數不為人知的殘酷現實。現年活躍於AV界的日本女優RUU（十束流羽），近日受訪時首度揭露自己多年來的波折人生。她自6歲起便以童星身份踏入演藝圈，曾參與音樂劇、模特兒、聲優及舞台劇等多領域演出，然而亮眼經歷的背後，卻伴隨學校同儕的嚴重霸凌、網路言語暴力，甚至一度患上嚴重拒食症而住院。隨著年長步入成人演藝界，她更遭遇了業界「潛規則」與經紀相關人士的精神洗腦控制，種種打擊讓她精神崩潰，數度動念尋短。

2026-08-20 17:23