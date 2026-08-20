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英30多名孩子疑「用錯精卵」出生 遠赴北賽普勒斯生殖診所爆醜聞

聯合新聞網／ 綜合報導
英國多對父母遠赴海外診所進行試管療程，卻爆出使用錯誤精卵。示意圖／ingimage
英國多對父母遠赴海外診所進行試管療程，卻爆出使用錯誤精卵。示意圖／ingimage

英國有許多家庭近期發現，當年花錢接受試管嬰兒（IVF）療程時，診所疑似使用了錯誤的精子或卵子捐贈者，導致至少30個孩子「父／母不詳」。接受試管的父母精心挑選精子或卵子捐贈者，但孩子可能其實並不是他們的。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，不少家庭在進行試管時，會刻意挑選捐贈者，仔細比較對方的病史、外貌、個性、教育程度及族裔背景。有些爸媽特別選擇和自己族裔背景相近的捐贈者，但在孩子出生後接受DNA檢測，孩子卻是具有土耳其或其他鄰國血統，與父母當初得知的西歐血統明顯不同。

目前至少有11名孩子接受DNA檢測，其中多人被發現與原先選定的捐贈者不符。調查30名兒童中，有半數是在北賽普勒斯同家試管中心Dogus IVF Centre進行療程生下。

一名女子瑞秋（Rachel）2012年接受療程生下兒子約拿（Jonah），後來卻發現兒子的外貌與她選定的捐精者有明顯差異。13年後母子接受DNA檢測，結果證實約拿雖然是瑞秋的親生兒子，但當年的捐精者根本不是他的生父。瑞秋表示，她原本以為診所只是「不小心犯了一次錯」，如今卻覺得事情遠比想像中嚴重，甚至可能涉及欺瞞。

此外，全球最大精子銀行之一Cryos International在2016年已將北賽普勒斯的Dogus IVF Centre列入黑名單，並表示沒有紀錄顯示曾向該診所供應精子。北賽普勒斯衛生部則已針對相關指控展開調查，但目前尚未公布進一步結果。

由於北賽普勒斯僅獲土耳其承認為國家，歐盟法律並不適用，當地生殖醫療監管相對寬鬆，也因此成為不少海外患者尋求低價試管嬰兒療程的熱門地點。如今這場爭議恐怕不只是單一診所的失誤，而可能揭開海外生殖醫療監管漏洞的更大問題。

試管嬰兒 醜聞 醫療疏失

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