拒潛規則慘遭換角…女星揭演藝圈暗黑內幕 轉戰AV女優吐心聲：救我一命

日本演藝圈看似光鮮亮麗，背後卻隱藏著無數不為人知的殘酷現實。現年活躍於AV界的日本女優RUU（十束流羽），近日受訪時首度揭露自己多年來的波折人生。

根據日媒「日刊SPA！」報導，RUU自6歲起便以童星身份踏入演藝圈，曾參與音樂劇、模特兒、聲優及舞台劇等多領域演出，然而亮眼經歷的背後，卻伴隨學校同儕的嚴重霸凌、網路言語暴力，甚至一度患上嚴重拒食症而住院。隨著年長步入成人演藝界，她更遭遇了業界「潛規則」與經紀相關人士的精神洗腦控制，種種打擊讓她精神崩潰，數度動念尋短。

回顧青少年時期，RUU坦言因早年出道曝光率高，反而成為校園霸凌的對象，不僅被傳匿名辱罵簡訊，甚至在校外活動中被同學從頭頂潑茶，導致她中學時期大部分時間都無法正常上學，隨後為了追尋演員夢想前往東京發展，卻落入更深沉的黑暗中。

RUU透露，演藝圈權力巨大者常以「討論劇本」為由將女演員誘至密室肢體騷擾，她便曾因拒絕某導演的夜間邀約，即便已遠赴國外拍攝，仍慘遭無情換角，角色被刪減至僅剩背景畫面。更嚴重的是，她曾遭一名聲稱能提供資源的業界人士精神控制與全天候監控，最終引發嚴重憂鬱症，甚至面臨長達4年的民事官司索賠，讓她一度走到鐵軌旁企圖結束生命。

在絕望之際，無法適應一般企業上班生活、又對傳統演藝圈失去信任的RUU，選擇了一條截然不同的道路，也就是轉戰AV暗黑界。她坦言，起初自己連泳裝模特兒經驗都沒有，對赤裸面對鏡頭充滿恐懼與猶豫，但在專業經紀公司「從試試水溫開始」的耐心引導下，她逐漸在新的領域中找回自信與安全感。

RUU特別提及，家人在這段過程中的包容與支持是她最大的後盾，深知她過往痛苦折磨的父親，在她決定轉行時給予了極大的理解與祝福，表示「只要能找到屬於自己的容身之處就好」，父女間情感深厚。

針對大眾對女優職業的偏見，RUU展現出堅毅的態度並澄清：「在這裡絕對沒有所謂的潛規則。」她強調，AV界其實擁有非常透明且完善的保護機制，任何不適或不願嘗試的拍攝內容，演員都有權利明確拒絕，更直言，如果沒有AV女優這個職業，「我可能早已不在這個人世了。」這項工作對RUU而言，不僅是維持生計的工具，更是在走投無路時接住她的社會安全網。

RUU希望透過公開自己的故事，打破眾人對暗黑界的刻板印象，並鼓勵許多同樣在人生低潮中掙扎的人，「你並不孤單，只要活著，終究能找到屬於自己的光明與出路」。

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