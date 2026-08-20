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失蹤15天竟奇蹟生還！墨西哥漁夫困百公尺深水洞 靠空氣囊撐過來

聯合新聞網／ 綜合報導
男子和父親捕魚跌入洞穴，幸運在兩週後生還。示意圖／ingimage
男子和父親捕魚跌入洞穴，幸運在兩週後生還。示意圖／ingimage

墨西哥一名31歲漁夫失蹤15天後奇蹟生還！這名漁夫原本和父親一起到天然地下水洞捕魚，卻意外跌入深達300多英尺（約100公尺）的洞穴。搜救人員一度以為他已經死亡，沒想到最後竟在洞穴深處找到他，而且還活著。

據《太陽報》（The Sun）報導，艾拉斯托．克里桑托．巴爾德斯（Erasto Crisanto Valdez）7月23日在墨西哥聖弗朗西斯科．拉帕斯（San Francisco La Paz）一處天然井捕魚時失蹤。救援行動隨即展開，但搜救人員在水中搜尋多日仍一無所獲。

搜救隊在男子失蹤第6天時找到他使用的魚叉，卻始終找不到他的蹤影。隨著時間一天天過去，搜救人員和家人都已做好找到遺體的心理準備。男子失蹤超過兩週後，一支由墨西哥、德國、美國及多明尼加共和國探險家組成的國際團隊深入洞穴，終於在水面下超過328英尺（約100公尺）處發現艾拉斯托。

他被困在洞穴內一處狹窄空間，而且身旁剛好有一個能讓他呼吸的空氣囊（水下洞穴頂部的氣穴），這才得以撐到救援抵達。墨西哥探險家卡洛斯．希梅內斯（Carlos Jiménez）得知他還活著後直呼奇蹟，說是「上帝另有安排。」而艾拉斯托獲救後也難掩激動，感謝上帝給他第二次生命。「這是一場奇蹟，難以置信的奇蹟。」他感激地說。

救援人員隨後將虛弱的他用擔架帶出洞穴。他因長達兩週沒有食物而嚴重脫水並營養不良，隨即被送往家鄉烏斯帕納帕（Uxpanapa）的醫院接受治療。

天然井（cenote）是石灰岩地層坍塌後形成的天然深井，地下水因此暴露於地表。這類洞穴往往深不見底，加上水下能見度低、環境寒冷潮濕，搜救難度極高。

失蹤 墨西哥

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