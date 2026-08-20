美女網紅離奇慘死…遭半裸焚屍現場仍冒微煙 律師痛心：像垃圾被扔掉

法國南部加爾省（Gard）日前發生一起震驚全歐的殘忍命案。一名農民於12日在聖吉勒（Saint-Gilles）偏僻的葡萄園作業時，驚見一具半裸且遭嚴重焚燒的女性遺體，現場甚至仍冒著微微煙霧。

經過數日嚴密的DNA比對與法醫鑑識，檢察官塞西爾·讓薩克（Cécile Gensac）19日證實，死者身分為在TikTok上擁有逾26萬名粉絲的29歲知名網紅索妮亞·貝利納（Sonia Bellina）。檢警隨即宣布重大突破，已緊急拘捕兩名涉案男子，初步調查顯示兩人涉有重嫌，直接或間接參與了這起駭人聽聞的謀殺案。

根據BBC報導，長期定居巴黎的索妮亞，原本趁著工作空檔返回家鄉加爾省探親，打算與家人一同慶祝即將到來的30歲生日。不料，她在外出後便徹底失去音訊，隨後竟在離家不遠的葡萄園中慘遭殺害。遺體被發現時不僅赤身裸體，甚至還遭火焚毀損，現場景況極為殘忍。

受害家屬委任律師穆拉德·巴蒂赫（Mourad Battikh）痛心指出，這是一起「極具野蠻性與極端殘忍的謀殺案」，死者遺體被隨意棄置在荒郊野外，「簡直像垃圾一樣被扔掉」。目前檢警全面轉向預謀殺人方向聯合偵辦。

隨著命案細節相繼曝光，索妮亞的家屬陷入難以承受的悲痛中。死者的姊姊悲痛受訪時表示，妹妹個性開朗溫和且深受大家喜愛，當晚僅說要出門一趟便再也沒有回來，懷疑妹妹是「在錯誤的時間遇上了壞人」。

另一方面，案件發生後網路社群曾出現不少揣測與不友善的議論，甚至有部分極端網友留言酸言酸語，稱索妮亞「咎由自取」。死者姊姊痛批這些惡意攻擊是言語霸凌與二次傷害，全家不僅要承受失去至親的打擊，還得面對鋪天蓋地的網路暴力與隱私侵犯，強調將採取最嚴厲的法律行動反制。

檢方強調，根據現場跡象與初步調查結果，研判兇手具有極高的犯意與預謀行為，並非單純的突發衝突，隨著兩名嫌疑犯被捕，專案小組正全力釐清動機與案發經過，試圖還原事件真相。