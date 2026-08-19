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清完又被倒…日本國家公園驚現吐司山 3天總重竟達28.5公斤

中央社／ 鳥取縣19日綜合外電報導
日本大山隱岐國家公園內鳥取縣大山一側的道路沿線，連續3天發現大量遭棄置的吐司。圖／AI生成
日本大山隱岐國家公園內鳥取縣大山一側的道路沿線，連續3天發現大量遭棄置的吐司。圖／AI生成

日本大山隱岐國家公園內鳥取縣大山一側的道路沿線，連續3天發現大量遭棄置的吐司，總重量高達28.5公斤。

日本中海電視台（Chukai TV）報導，發現吐司的地點位於鳥取縣大山町與伯耆町交界附近的縣道158號，也被稱為「大山環狀道路」。

最先發現吐司的是負責管理大山區域環境的自然公園財團職員伊藤信廣。他8月14日首次發現吐司，當時護欄沿線約150公尺範圍內，有約30條吐司遭棄置，重達16.7公斤。

儘管當天就已將吐司清理完畢，但隨後在15日及16日，又接連發現6.3公斤及5.5公斤的吐司，3天合計達28.5公斤。

大山周邊近期也有黑熊目擊情報。若在戶外放置食物，恐會將野生動物引誘至道路附近，進而升高交通事故風險，也可能增加野生動物與人類發生衝突的風險。

當地警方與鳥取縣政府已前往現場確認，但目前仍無法得知究竟是誰、出於何種目的棄置這些吐司。

吐司 日本 國家公園

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