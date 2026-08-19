不怕被抓？少女偷錯東西折返回餐廳遭抓包 暴打多名店員、撕毀衣服

澳洲雪梨發生一宗令人發指的青少年集體攻擊事件，一間知名中餐廳日前深夜遭數名青少年大肆搗亂，2名少女企圖在店內偷酒，卻誤取裝著茶水的酒瓶，2人發現偷錯後心生不忿折返，被店員認出並阻止入內，雙方隨即爆發激烈肢體衝突。青少年不但狂毆店員，更在店內推翻桌椅、摔玻璃杯，甚至拉水管向店內狂射，持刀施暴，導致2名店員受傷。當地警方其後迅速拘捕6名年僅13至16歲的男女，事件引起當地商戶對澳洲青少年犯罪問題的關注與無奈。

偷酒誤變「偷茶」 涉事少女敗露折返

綜合澳洲媒體報導，事發於雪梨禧市（Haymarket）狄克遜街（Dixon Street）的知名中餐館「大排檔」（Old Town Chinese）。8月4日晚上約11時，先有1名少年以借用洗手間為名進入餐廳視察環境，他步出店舖後不久，2名少女隨即在餐廳門口的吧台處偷去一個裝著茶水的酒瓶，並迅速逃走。然而數分鐘後，兩人發現偷來的並非心儀的葡萄酒，竟大搖大擺地折返餐廳，店員隨即認出其中一人為剛剛的「偷酒賊」，出面阻擋她們再次入內，雙方一言不合，隨即觸發激烈衝突。

衝突激化 青少年瘋狂揮拳、持刀施暴

現場監視器畫面顯示，當時1名29歲男店員嘗試將其中1名少女帶離餐廳，但對方情緒失控並激烈反抗，拉扯間男職員的上衣慘遭撕破，該名少女立刻跑出門後在街上被推倒。數名成年路人曾試圖將雙方分開，但少女仍不斷毆打男店員，手中甚至還揮舞著刀具，1名57歲女店員上前阻擋時反遭襲擊。

隨後這群青少年在店內大肆破壞，推翻桌椅、投擲酒瓶及杯子，1名穿黑色帽T的少年更拿起水管向店內噴水，身邊的同伴不斷起哄大笑，混亂期間，多名店員衣物被撕破，有人眼鏡被打碎，事件造成兩名員工受傷，其中57歲女傷者需由救護員在現場治理。

警方拘捕6名青少年 涉案者最小年僅13歲

警方接報後迅速趕抵現場，並在附近的薩里山（Surry Hills）拘捕6名年齡13至16歲的涉案青少年。據新南威爾士州警方（NSW Police Force）通報，其中1名15歲少女被控兩項普通襲擊罪、破壞財產及在公眾地方管有刀具等多項罪名，另一名14歲少女則被控破壞財產及在公眾地方滋事打鬥罪，案件定於9月22日在兒童法庭提堂。其餘四名青少年則按《青少年罪犯法》（Young Offenders Act）處理。

未成年身份成「護身符」 當地店家深感無奈

這宗暴力事件令當地商戶深感憂慮，遇襲餐廳的員工事後指出，這群青少年清楚知道自己受未成年身份保護：「他們知道我們不能碰他們，因為他們年紀還小，我們能做的只有請她們離開。」基於涉案人士的年齡考量，除非涉及嚴重罪行或屬慣犯，否則不少青少年犯案後往往只獲警方警告便獲釋，這種執法限制令部份年輕人有恃無恐，突顯澳洲日趨嚴峻的青少年犯罪問題，讓不少在當地營商的店主感到既擔憂又無助。

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文章授權轉載自《香港01》