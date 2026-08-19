英女司機遭同事污衊「提供性服務」 公司處理不公判賠82萬

英國大型連鎖超市Co-op發生1宗嚴重職場霸凌及性騷擾事件，1名女貨車司機長期遭到女同事抹黑，對方不僅在新員工培訓課上向導師指控她「為了達到目的提供性服務」，更發語音私訊辱罵「露奶換好處」。女貨車司機向公司申訴後，女同事雖被解僱，但她又以「程序瑕疵」為由上訴成功復職，公司甚至未提供任何隔離措施，還要求2人繼續共事。女貨車司機不甘受辱入稟法庭，埃克塞特就業裁判處最終裁定女貨車司機勝訴，庭上法官強調同性性騷擾同樣嚴重，並指出該公司處理方式極不公正，審裁處最終判處Co-op須賠償女貨車司機19,042英鎊（約82萬台幣）。

女司機遭同事污衊「為了達到目的提供性服務」

據《太陽報》報道，事發於2022年7月，女貨車司機布魯克斯（Charlotte Brooks）與女同事凱莉（Kerry Dawson）一同參加Co-op在布里斯托（Bristol）舉辦的新員工培訓課程。其間凱莉突然向導師宣稱，布魯克斯會「為了達到目的提供性服務」，布魯克斯感到十分難過。

此後2年，凱莉變本加厲，更於2024年10月直接向布魯克斯傳送極具侮辱性的語音訊息，「只因為妳有他X的胸部，就覺得可以向任何人露奶，讓對方為妳做牛做馬」。布魯克斯深感人格受到嚴重羞辱，她隨即向Co-op總公司提出申訴。

法官強調公司對同性性騷擾重視不足 最終判罰19萬英鎊

總公司經調查，認定凱莉存在嚴重不當行為並解僱；凱莉隨後以「程序瑕疵」為由提出上訴，成功重返工作崗位，布魯克斯發現公司完全沒有提供任何隔離或保護安排，還要她與霸凌者繼續共事，在極度焦慮及痛苦下，布魯克斯決定正式入稟法院，向Co-op提出性騷擾及性別歧視訴訟。

埃克塞特（Exeter）的就業裁判處最終裁定布魯克斯勝訴，他們認定凱莉的言論已構成性騷擾與直接性別歧視，主審法官寶拉（Paula Volkmer）表示，Co-op在處理過程中明顯淡化了性騷擾的嚴重性，並強調若類似事件發生於異性同事之間，公司必定會採取更嚴肅審慎態度處理。審裁處最終判處Co-op須賠償女貨車司機19,042英鎊（約82萬台幣）。

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文章授權轉載自《香港01》