快訊

卓榮泰不副署法案 韓國瑜再轟：行政權可以大吃憲政自助餐嗎？

影／市民高架小貨車冒煙至全面燃燒！駕駛跳車求助 巨響、火光頻傳

聽新聞
0:00 / 0:00

墨西哥漁夫受困水下洞穴 熬過15天未進食奇蹟獲救

中央社／ 墨西哥市17日綜合外電報導

美國「時人雜誌」（People）報導，墨西哥一名漁夫受困水下洞穴15天，靠著洞內氣室及雨水撐過漫長黑暗，終於在本月上旬獲救。

烏斯帕納帕（Uxpanapa）市政府表示，31歲的巴爾德斯（Erasto Crisanto Valdez）上月23日在聖法蘭西斯科拉巴斯（San Francisco La Paz）與父親一起捕魚時，在一處石灰岩洞失蹤

根據墨西哥「求精報」（Excélsior）與「每日新聞報」（La Jornada），巴爾德斯在該區域潛入水中後迷失方向。

市政府在臉書（Facebook）宣布，經過15天搜救，當局本月7日在巴爾德斯失蹤的石灰岩洞內找到還活著的他，地點在「在一處洞穴內逾100公尺深處」。

市府分享的影片顯示，巴爾德斯獲救後不久，由搜救人員以擔架抬上山。

求精報和每日新聞報報導，巴爾德斯因食物和飲用水不足而嚴重脫水，被送往當地醫院，目前還在治療當中。

巴爾德斯在一段發布於臉書的訪問中表示，他之所以能在洞穴裡活下來，是因為裡面竟有一處氣室，而且有雨水可以喝。

他在病床上說：「我游進去…後來回頭時，卻找不到出口。我只能漫無目的地游，想辦法出去，但根本找不到路。」

巴爾德斯還說，洞穴內「一片漆黑」，什麼都看不見，只能聽見湖水的聲音，也分不清楚究竟是白天還是晚上，但他一直相信神會幫助他活下去。

市政府表示，「巴爾德斯的家人終於能與他團聚」，至於他的健康狀況，在負責治療的專家及醫療團隊認為合適之前，將嚴格保密。

墨西哥 失蹤 雜誌

延伸閱讀

失蹤10年「脾氣火爆」虎斑貓奇蹟返家 飼主30歲生日迎意外驚喜

鬼門開！命理師點名4生肖最易「卡到陰」：海邊、山上別亂去

18歲學生打工「挖水管挖到3.3億黃金」 全數上繳笑稱：希望有獎勵

好讀周報／休達爆移民危機！3天6萬人試圖越境 疑有幕後黑手

相關新聞

聽到後輩靠股票賺翻擁千萬資產 人夫1轉變嚇壞全家：沒人敢說話

職場上總是能力平平、連工作都抓不到重點的後輩，竟轉眼間成了擁有「2億日圓」身價的富翁。日本一名男子得知自己過去帶領的後輩竟坐擁約2億日圓（約新台幣4,000萬元）資產後，心態竟出現巨大轉變，甚至讓原本和樂的家庭陷入緊張氣氛。

試營運就惹事…陸知名麻辣燙進軍日本 冒名羽生結弦、鳩山由紀夫致賀

中國知名麻辣燙連鎖品牌「楊國福麻辣燙」進軍日本仙台，沒想到才剛試營運就惹出風波，開幕致賀花籃上赫然寫著仙台「冰上王子」羽...

監獄交友？韓女囚筆友名單身材、個性全列出 網見「成人內容」怒喊不妥

南韓日前爆出一起令人匪夷所思的爭議事件，有代辦業者竟將歪腦筋打到女子監獄上，推出「獄中交友配對」服務，公開多名女性收容人的身高、體重、MBTI甚至身材外貌特徵，引發網友熱議。

一夕翻身！印度7工人撿到「17.96克拉」寶石級鑽石 他盼娶妻圓夢

印度中部中央邦（Madhya Pradesh）潘納（Panna）近日傳出「挖礦挖到人生轉機」的故事。7名靠日薪維生的工人在大雨過後重返一座已停工近1年的舊礦坑，沒想到竟在礦坑表面發現一顆重達17.96克拉的寶石級鑽石，估計價值約500萬盧比（約新台幣166萬元），後續將交由政府拍賣，若順利售出，7人扣除政府權利金後可均分收益。

影／外籍女遊普吉島突內急…服飾店門口直接解放 監視器全都錄

泰國是國人熱門旅遊地點之一，觀光區卻不時傳出遊客隨地便溺的窘況。普吉島卡隆（Karon）近日就有店家遇到一名外籍女子在海灘服飾店門口當眾小便，過程全被監視器拍下，影片曝光後引發討論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。