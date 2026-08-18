聽到後輩靠股票賺翻擁千萬資產 人夫1轉變嚇壞全家：沒人敢說話

職場上總是能力平平、連工作都抓不到重點的後輩，竟轉眼間成了擁有「2億日圓」身價的富翁。日本一名男子得知自己過去帶領的後輩竟坐擁約2億日圓（約新台幣4,000萬元）資產後，心態竟出現巨大轉變，甚至讓原本和樂的家庭陷入緊張氣氛。

根據日媒《All About》報導，人妻莉莎（化名）與同歲的丈夫結婚15年並育有兩子，兩人雖然都是上班族但收入不算頂尖，平時除了要留存孩子的學費，還要考慮雙親的照護與未來的退休生活，日子過得相當緊繃。

半年前，丈夫突然提起一名比自己年輕約7歲的後輩A。這名後輩過去曾受到丈夫栽培，但工作表現並不算突出，雖然個性認真，卻不太懂得察言觀色，也不擅長設定工作目標及安排流程，因此丈夫過去偶爾會抱怨他的工作表現。不過，對方個性很好，也願意接下其他人不想做的工作，因此在公司裡仍相當受重視。

然而，某次兩人單獨喝酒時，A喝醉後透露，自己靠著過去出於興趣購買股票及進行一些投資，資產竟然已經累積到約2億日圓。得知消息的丈夫大受打擊。

受此刺激後，原本性格開朗的丈夫性格大變，發瘋似地想要省錢籌集投資本金，甚至演變成近乎偏執的程度。莉莎透漏，孩子們只是走路稍微拖著腳步，他就會暴怒咆哮「鞋底會磨損！太浪費了」，讓全家人退避三舍、不敢與他多說話。

原本個性開朗、在任何場合都很會炒熱氣氛的丈夫，後來變得沉默寡言。莉莎回憶，今年春天時，家裡的氣氛甚至一度糟到谷底。後來丈夫的一位大學好友突發急病驟逝，該好友生前沉迷於賭博最終落得離婚收場，死後留下的上億遺產只能由親屬繼承。好友的猝逝讓莉莎的丈夫瞬間清醒，意識到與其追逐虛無的財富而失去至親，不如珍惜眼前的家庭時光，於是主動向妻兒道歉並放下了偏執。

暑假期間，一家人如往年般前往近郊旅行，在一處兼具海景與山景的地方度過3天假期。莉莎認為，丈夫很容易受到周遭人的影響，這也是他讓人無奈的地方，但至少這次，他重新找回了原本的樣子。

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