監獄交友？韓女囚筆友名單身材、個性全列出 網見「成人內容」怒喊不妥

南韓日前爆出一起令人匪夷所思的爭議事件，有代辦業者竟將歪腦筋打到女子監獄上，推出「獄中交友配對」服務，公開多名女性收容人的身高、體重、MBTI甚至身材外貌特徵，引發網友熱議。

據韓媒《中央日報》報導，18日開始，網路社群及社群媒體流傳一份名為「矯正筆友名單」的文件，內容標示「矯正筆友配對，每人7萬韓元（約新台幣1600元），保證收到配對女性3封信」。名單中疑似包含20多名女性受刑人的個人資料，包括身高、體重、血型、MBTI性格測驗結果等，部分人甚至註明過去曾就讀舞蹈相關科系。

除了基本資料外，文件還出現「身材纖細、高挑」、「清純外型」、「豐滿」等外貌描述，以及「愛撒嬌、善良」、「個性強勢」、「開朗、體貼」等性格介紹，宛如在替受刑人製作交友檔案。

據了解，這類服務是透過協助受刑人寄送物品或代辦各項事務的業者進行，業者宣稱一般男性或其他矯正機關的受刑人都能使用。使用者只要填寫希望的年齡、剩餘刑期，以及偏好的外貌或個性等條件，業者便會依照需求配對女性受刑人。

值得注意的是，若使用者希望以「成人內容為主」進行書信往來，申請時甚至還能特別註明。相關內容曝光後，引發網友批評，認為公開受刑人個資並收費替人配對相當不妥，有人直呼「竟然拿受刑人的個資來賺錢」、「居然還在監獄裡誘導成人內容的筆友交流，太荒謬了」。

事實上，南韓男女受刑人之間透過書信成為筆友的情況並不少見。南韓綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》曾邀請清州女子監獄一名獄警受訪時，她便透露，男女受刑人之間「經常互相寫信」，由於相關規定無法檢查信件內容，因此獄方主要確認信件中是否夾帶違禁物品。

該名獄警表示，自己每天必須逐一檢查數百封信件，甚至曾發現信封內夾帶體毛或體液等令人意外的物品。如今「花錢配對女受刑人當筆友」的服務曝光，也讓南韓網路再次掀起對監所筆友交流及受刑人個資保護問題的討論。