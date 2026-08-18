一夕翻身！印度7工人撿到「17.96克拉」寶石級鑽石 他盼娶妻圓夢

印度中部中央邦（Madhya Pradesh）潘納（Panna）近日傳出「挖礦挖到人生轉機」的故事。7名靠日薪維生的工人在大雨過後重返一座已停工近1年的舊礦坑，沒想到竟在礦坑表面發現一顆重達17.96克拉的寶石級鑽石，估計價值約500萬盧比（約新台幣166萬元），後續將交由政府拍賣，若順利售出，7人扣除政府權利金後可均分收益。

根據《Times of India》報導，這起意外發現發生在潘納地區薩羅卡村（Sarokha）一處淺層礦區。阿基利什・帕爾（Akhilesh Pal）與另外6名工人約2年前租下礦坑，原本希望靠挖掘鑽石改善生活，無奈忙了好幾個月始終沒有收穫，最後只好暫停開採，礦坑也因此閒置約1年，7人轉往附近另一處礦坑工作。

直到近期一場大雨過後，帕爾回到這座已經荒廢一段時間的舊礦坑查看。他們原本只是想確認雨後礦區的狀況，沒想到這一看，竟讓人生出現意想不到的轉折。

帕爾接受BBC引述的採訪時表示，他們過去曾在這裡挖了約2年，但一直等不到好運，因此關閉礦坑一年。後來雖然在旁邊開闢新的採礦區，但這次查看新礦坑時，也順便進入舊礦坑查看，結果就在礦坑上方發現了這顆鑽石。

經官方鑑定後，鑽石重量確認為17.96克拉，潘納鑽石官員拉維・帕特爾（Ravi Patel）形容其為「寶石級」天然鑽石，並稱這是一次珍貴的發現。

目前這顆鑽石預計於今年10月透過政府拍賣，印度及海外買家都可能參與競標，最終成交價格仍須視拍賣結果而定。政府也會先從拍賣所得中扣除12%權利金，剩餘款項再由7名勞工平均分配。

對這群平時靠日薪工作的勞工來說，這顆鑽石無疑可能成為改變人生的意外之財。當地媒體報導，其中一些工人已開始盤算這筆錢的用途，包括改善居住環境、支付子女教育費用；甚至有人希望靠這筆收入完成結婚的心願。

事實上，潘納本身就是印度著名的鑽石產區，當地不少農民與勞工會租下小型礦區碰運氣，挖掘鑽石後再交由政府鑑定及拍賣。過去也曾多次傳出勞工意外挖到高價鑽石的消息，因此潘納也經常被形容為一個「可能一夕翻身」的地方。