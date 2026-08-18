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影／外籍女遊普吉島突內急…服飾店門口直接解放 監視器全都錄

聯合新聞網／ 綜合報導
泰國普吉島是熱門旅遊地點之一。示意圖／Ingimage
泰國普吉島是熱門旅遊地點之一。示意圖／Ingimage

泰國是國人熱門旅遊地點之一，觀光區卻不時傳出遊客隨地便溺的窘況。普吉島卡隆（Karon）近日就有店家遇到一名外籍女子在海灘服飾店門口當眾小便，過程全被監視器拍下，影片曝光後引發討論。

《The Thaiger》報導，根據《Phuket Times》日前發布的監視器畫面，一名身穿白色短褲、背心的外籍女子走進一家賣包包及帽飾的店家，不但沒有購物，還直接拉下短褲解放，之後若無其事的離開現場。

從影片可見，女子全程神情自然，事後也未停留處理，直到店內一名年長女子發現異狀，才緩慢走到門口查看。由於影片未公開女子身分，目前也不清楚店家是否已報警處理。

泰國觀光勝地過去也曾出現遊客在公共區域解決生理需求的情況。普吉島一名餐廳業者先前就曾遇到外籍女子在店外排便，讓店家相當困擾，更指出類似狀況並不是第一次發生。

針對這類問題，有當地民眾認為，熱門景點的公共廁所配置仍有改善空間，遊客臨時找不到廁所時，可能因此選擇在街頭或店家附近如廁，因此希望相關單位能增加廁所等公共設施，減少類似事件再度發生。

至於在公共場所隨地便溺，依泰國現行相關規範可能遭到處分，通常以罰款為主，金額約數千泰銖。此類違規案件多由地方政府或市政單位負責處理，未必會進一步交由警方偵辦。

普吉島 監視器 泰國

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