失蹤10年「脾氣火爆」虎斑貓奇蹟返家 飼主30歲生日迎意外驚喜

失蹤10年的虎斑貓查理奇蹟返家，重逢當天恰好是飼主露西30歲生日。查理2016年失蹤後，家人苦尋未果，直到近日被附近居民發現並送往獸醫診所，才透過晶片聯絡上牠的主人。

英國廣播公司（BBC）報導，這隻名叫查理（Charlie）的虎斑貓失蹤時才3歲，讓飼主露西和漢娜羅伯森（Lucy and Hannah Robertson）「心碎不已」。

喜歡外出的查理平時會在街上遊蕩，但在搬到新家後的某天，卻再也沒有回家，她們花了數個月苦苦尋找，始終不見牠的蹤影。

然而，就在上月29日、露西30歲生日當天，這個「不可能發生的奇蹟」竟然成真，漢娜接到獸醫診所來電，通知她們有人找到查理了。

漢娜說，她當下激動得「說不出話」。

37歲的漢娜說，「脾氣有點火爆」的查理在她們搬家後不到3天就失蹤了。

漢娜說：「我們確實得到過一兩個線索…我們試著找牠，但總是失之交臂。我們從沒放棄希望。但很遺憾，我們就是找不到牠。」

露西說，儘管她們四處打聽，也在臉書（Facebook）發布尋貓資訊，卻始終沒有查理的消息。

她說：「那令人心碎。我們害怕牠可能被車撞了，或者已不在人世。」

附近一名居民最近發現查理住在灌木叢中，餵養這隻疑似流浪的貓咪好幾週後，才順利將牠送到獸醫診所，獸醫透過植入晶片上的電話號碼聯絡上漢娜。

漢娜說，獸醫得知這隻貓已經失蹤10年，也「非常震驚」。

查理身體狀況和毛髮都維持得很好，看起來一點也不「蓬頭垢面」。

漢娜說，「牠經歷了一場冒險」，至於這10年來，查理遭遇了什麼，「我們永遠無法得知」。

露西說，查理「一看到我們馬上就認出來了」，她形容那一刻「非常美好，因為我們根本沒想到牠還認得我們」。

她說：「牠看起來幾乎完全沒變，跟我們以前留下的照片一模一樣。」

露西說，讓查理重新適應與家中其他寵物一起生活「還需要一點時間」，但「我們肯定能慢慢做到」。

不過，露西說，查理很享受「食物和大家關注」，而且和10年前一樣親人。

露西笑說：「我覺得，牠現在知道自己算是個小明星了。」