快訊

1.7萬讚折1.7萬拒出貨！喜傑獅二審大逆轉 「機械反應」不算交易

為3子存入教育基金2300萬 陳幸妤：趙建銘離婚後遲不歸還

聽新聞
0:00 / 0:00

日本公廁大排長龍全因太舒適？旅外日人提奇招：仿效美國馬上解決

聯合新聞網／ 綜合報導
網友對日本公廁擁擠排隊問題提出獨特觀點。 示意圖／Ingimage
網友對日本公廁擁擠排隊問題提出獨特觀點。 示意圖／Ingimage

日本車站與商場公廁常大排長龍，特別是女廁擁擠的問題還引起日本政府的注意和調查。國土交通省在今年6月時公布解決此問題的方向，除研擬增加女廁的數量外，也點出在廁所隔間滑手機是拉長停留時間的主因。對此，據日媒「Hint-Pot」報導，一名在美國生活7年的網友山口慶明在X上提出獨特的觀點，引起熱烈討論。

去年6月剛結束海外生活返日的山口發文直言：「日本廁所擁擠的主因，應該是裡面太舒服了。」他幽默表示，如果把公廁改得像美國一樣令人想儘速逃離，問題就能迎刃而解。像在墨西哥甚至常遇到馬桶座墊被偷，所以完全沒有裝馬桶座，只能半蹲如廁的狀況，想久待都沒辦法。

此貼文引起眾多網友共鳴留言：「在墨西哥真的常沒馬桶座，只能靠深蹲解決」、「日本公廁乾淨又有免治暖座，有些還有WIFI，舒適度在全球確實數一數二」。許多網友也深有同感，指出歐美公廁常有衛生與安全疑慮，相較之下日本公廁安全又乾淨，確實讓人容易放鬆、停留。

山口慶明指出，雖然發文純屬玩笑，卻反映出真實的文化差異。他盛讚日本公廁兼具高度隱私與極致整潔，是國外少見的優質社會基礎設施。在國外生活的經驗，也讓他深刻體會到許多在日本看似理所當然的便利日常，其實是日本獨特且珍貴的優點。

公廁 廁所 女廁 馬桶 日本 美國 墨西哥

延伸閱讀

偷200串頂級麝香葡萄！竊賊稱「為了生活」 日網怒：鞭刑嚴懲

觀光客過度餵食改變生態！罕見山豬獵殺活兔 日本兔島陷危機

吃牛丼不健康？日專家傳授營養升級3原則 2時間點享用不怕胖

外食零容忍？日本媽媽咖啡廳餵副食品遭制止 過來人聲援：店家該道歉

相關新聞

美伊60天停火大限到！紐時曝白宮早知談不成協議 川普重回老路

紐約時報報導，美伊60天停火即將屆滿，白宮內部清楚無法在大限前敲定最終協議、限制伊朗核計畫。如今川普政府重走第一任期對付伊朗的老路，重新祭出石油制裁與海上封鎖施壓德黑蘭，戰事逐漸轉為經濟耐力戰，美伊局勢重回不戰不和的無限期對峙。

川普突砍美韓軍演！表面為金正恩 真正不滿南韓這2件事？

彭博報導，美國與南韓17日展開年度大型聯合軍演「乙支自由護盾」前夕，美國總統川普突然下令五角大廈縮減演習，理由是避免向北韓傳遞錯誤訊息，並暗示這項決定與南韓拒絕在伊朗戰爭中協助美國有關。目前尚不清楚此舉是否經美韓雙方協商。事實上，這並非川普首次對美韓軍演抱持負面態度，他第一任期的2018年，就曾在與北韓領導人金正恩直接談判後喊卡演習。

新版華堡發威！漢堡王打出翻身仗 重返全美第二大漢堡連鎖

歷經多年營運低潮後，漢堡王（Burger King）靠升級招牌華堡（Whopper）、翻新門市，以及推出簡單好記的固定優惠，在美國市場重拾成長動能。

暗殺「布拉格屠夫」的代價！捷克村莊遭屠村的暗黑歷史

走在觀光客熙攘的捷克首都布拉格市中心，距離著名景點「跳舞的房子」（Tančící dům）不遠處有座東正教教堂，在教堂的地下墓室中，佇立著文字看板和七名捷克士兵的半身像，引領人們揭開捷克於二戰時期暗殺納粹軍官的一項秘密行動，及暗殺行動結束後，隨之而來的納粹屠村報復。

靠接駁轉運荷莫茲海峽隱密運油不斷 日運逾400萬桶壓抑油價

中東產油國持續透過接駁方式，把大量原油運出波斯灣，不僅有助抑制油價，也減輕市場對能源價格推升通膨的疑慮。

川普突下令大砍美韓軍演！原因曝光 又點名南韓拒絕對付伊朗

路透報導，美國與南韓17日展開年度大型聯合軍演「乙支自由護盾」前幾小時，美國總統川普發文證實，已下令五角大廈大幅縮減軍演，原因是他與北韓領導人金正恩「關係非常好」，此舉恐向北韓傳遞錯誤訊號；文中更酸南韓總統李在明以「不了，謝謝」拒絕加入美國針對伊朗的行動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。