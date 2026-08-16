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欺負老闆聽不懂？大陸網紅赴韓拍片「笑臉用中文狂酸難吃」 遭轟丟臉

聯合新聞網／ 綜合報導
大陸網紅赴南韓餐廳用餐，遭踢爆利用語言隔閡當面嘲諷店家，引發跨國輿論撻伐。照片為示意圖。 圖／Ingimage
大陸網紅赴南韓餐廳用餐，遭踢爆利用語言隔閡當面嘲諷店家，引發跨國輿論撻伐。照片為示意圖。 圖／Ingimage

網紅為博取流量而做出脫序行為的事件頻傳，甚至引發跨國公憤。南韓知名電視台JTBC新聞節目《事件班長》近日踢爆，一名在中國社群擁有超過61萬粉絲的大陸網紅，赴南韓首爾旅遊並在一家烤肉店用餐時，竟仗著店家聽不懂中文，一邊對著鏡頭嬉皮笑臉大肆批評餐點「難吃」，一邊和不知情仍熱情揮手的老闆展露笑顏。影片曝光後引發中韓兩地網友一致撻伐，痛批其行為「沒水準、丟人現眼」。

據星島頭條報導，該名網紅在烤肉店用餐期間全程開啟錄影，對著鏡頭以中文不斷嫌棄食物口感不佳，並將鏡頭環顧四周，嘲諷店內在用餐尖峰時刻空無一人、生意冷清，笑稱「下次絕對不來了」。然而，當不知情的南韓老闆走向鏡頭時，誤以為是外國遊客熱情記錄美食，不僅展現親切笑容，還配合對著鏡頭揮手、比出勝利手勢（YA）。

畫面曝光後，許多網友心疼老實熱情的店家，紛紛出面切割並嚴厲譴責，直指「如果覺得餐點不合胃口，大可直接向店家反映或給予客觀評價，而不是利用語言隔閡當面羞辱人」、「出國把無知當有趣，簡直丟盡大家的臉」。

事實上，這並非該名網紅首次在南韓引發爭議。報導指出，他先前在南韓旅遊期間，就曾身穿傳統韓服在知名地標景福宮前跳起滑稽舞蹈，甚至手拿煎餅做出誇張怪異的動作，當時就被不少民眾與遊客質疑並非體驗在地文化，而是帶有刻意醜化與嘲弄意味。

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