18歲學生打工「挖水管挖到3.3億黃金」 全數上繳笑稱：希望有獎勵

一名18歲學生暑假到工地打工，竟意外挖到價值約900萬歐元（約新台幣3.3億元）的黃金！英國《衛報》報導，比利時學生科比（Kobe）日前與同事在一處老建築施工，原本只是挖掘下水道管線，沒想到竟從地下挖出大批金幣、金塊與金條。

科比回憶，當時一行人突然發現土裡似乎藏著東西，「一開始我以為是1歐元硬幣（約新台幣37元），所以我們開始把它們挖出來，後來看到了一塊金條，才發現比我們想像的多了一點。」他笑稱，這完全不是在一個普通星期二早上工作時，會預料到的事情。

這批黃金是在比利時布魯塞爾西北方約30公里的聖希利斯－登德爾蒙德（Sint-Gillis-Dendermonde）發現，地點過去曾是一座啤酒廠。黃金包括金幣、天然金塊及帶有編號的金條，被裝在袋子裡，藏在啤酒廠主人昔日豪宅的地下室牆壁內，而且還特地用磚塊封死。科比表示，「它真的被砌在牆裡，不是在保險箱之類的地方」，研判有人刻意將這批黃金藏起來。

這棟建築原為啤酒廠老闆范阿舍（Theophilus Van Assche）於19世紀末興建的豪宅，當地從1899年開始釀酒，直到1970年停產。目前建物正由社福組織CAW Oost-Vlaanderen全面翻修，準備改造成辦公室與住宅，沒想到工人在鋪設排水管時意外挖出這批黃金。

發現黃金後，科比與同事立即報警並通知社福組織，目前所有黃金已被送往布魯塞爾的安全設施保管。東法蘭德斯檢察官辦公室表示，當局首先必須確認這批黃金是否為贓物或犯罪所得，接下來還可能面臨複雜的所有權爭議，包括承包商、社福組織，以及范阿舍家族的後代，都可能主張擁有部分財產。依比利時法律，拾得人至少須等待5年，讓可能的所有權人提出認領。

面對價值約900萬歐元（約新台幣3.3億元）的意外之財，科比倒是很清楚不能直接帶回家。他表示，大家發現後馬上就知道這麼大一筆財寶必須交出去，但也開玩笑說：「如果只有幾枚硬幣，也許就不一定了。」至於自己最後能不能分到錢，他則期待地說，「或許最後我們能拿到一些酬謝金。」

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