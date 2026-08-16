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與死神擦身而過！劇毒蛇藏頭盔 球員訓練1小時竟毫髮無傷

香港01／ 撰文／賈桂琳
1名高中欖球員在不知情下，戴着藏有2呎長劇毒蛇的頭盔進行了近1小時熱身訓練，事後竟奇蹟般完全沒有被咬傷，連當地動物控制部門負責人都直呼「不可思議」。圖／ingimage
1名高中欖球員在不知情下，戴着藏有2呎長劇毒蛇的頭盔進行了近1小時熱身訓練，事後竟奇蹟般完全沒有被咬傷，連當地動物控制部門負責人都直呼「不可思議」。圖／ingimage

頭皮發麻！美國阿肯色州（Arkansas）發生1宗令人害怕的體育場驚魂記。1名美式足球員在不知情下，戴著藏有2呎長劇毒的頭盔進行了近1小時熱身訓練，事後竟奇蹟般完全沒有被咬傷，連當地動物控制部門負責人都直呼「不可思議」。莫梅爾動物收容所隨後於Facebook上發帖，呼籲大眾佩戴任何裝裝備前都要事先檢查。

頭盔內異物移動 揭藏2英呎長毒蛇

美聯社報導指出，莫梅爾高中（Maumelle High School）的美式足球隊訓練課上，隊員們如常戴上頭盔訓練。訓練結束後，其中1名隊員感到頭盔內有異物移動，隨即脫下頭盔交給助理教練檢查，在後方襯墊隙縫中驚見一條達2呎長的蛇。

現場人員隨即報警。由於該條毒蛇頑固地藏於頭盔深處拒絕爬出，警員不得不向頭盔內部灌水，才成功迫使它現身並將其裝入袋中。

阿肯色州第二毒蛇 咬傷可致組織壞死

隨後趕到現場的莫梅爾動物服務部門人員證實，該條蛇為劇毒的「棉口蝮」（Cottonmouth），是阿肯色州毒性第二高的毒蛇，咬傷可導致嚴重的組織壞死甚至致命。

這條棉口腹隨後被往遠離學校的樹林放生。事發後，該名幸運的高中生換了一頂新頭盔繼續投入訓練。球隊總教練隨後向全體球員發出警告，要求大家每次穿戴裝備前必須嚴格檢查，防止有昆蟲或危險生物藏匿。

戴「毒蛇頭盔」熱身一小時沒被咬 相關人員驚呼奇蹟

動物服務部門主管克里斯（Chris Davis）表示，該名球員戴着這頂「毒蛇頭盔」運動了將近一小時，毒蛇竟完全沒有發動攻擊，球員毫發無傷，「這簡直不可思議」，直指：「你必須在現場親眼看見並拍下照片，才會相信這是真的。」

蛇喜歡黑暗封閉的空間 佩戴任何裝備前務必檢查

莫梅爾動物收容所上周在Facebook上發文稱，「蛇和其他生物可能會進入黑暗、封閉的空間——尤其是頭盔、鞋子、包、盒子和其他留在室外或無人觸碰的物品」。收容所呼籲大眾：「在戴頭盔、鞋子、手套或任何戶外裝備之前，務必先檢查一下。只需要幾秒鐘，卻能避免一場非常可怕的遭遇。」

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文章授權轉載自《香港01》

訓練 異物 美國

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