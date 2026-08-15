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14歲就動刀！前偶像自爆砸120萬整容 泳裝上節目大方曬「未整容舊照」

香港01／ 撰文：奶茶妹
日本AKB48姐妹團「STU48」24歲前成員MIYU（榊美優）近年轉型為美妝網紅，她大方承認自己從14歲就開始整容，至今累計花費約600萬日圓。 圖／截自X@miyu_biyo_
日本AKB48姐妹團「STU48」24歲前成員MIYU（榊美優）近年轉型為美妝網紅，她大方承認自己從14歲就開始整容，至今累計花費約600萬日圓。 圖／截自X@miyu_biyo_

日本偶像界競爭激烈，不少成員因外貌焦慮而走上整容之路。日本AKB48姐妹團「STU48」24歲前成員MIYU（榊美優）近年轉型為美妝網紅，她日前登上日本網台ABEMA戀愛真人實境節目《愛のハイエナ season6》的整容戀愛企劃「矽膠之戀」。她在節目中身穿泳裝登場，大方承認自己從14歲就開始整容，至今累計花費約600萬日圓（約新台幣120萬元），更自爆昔日當偶像時自信盡失的過往。

據日媒《ORICON NEWS》報導，MIYU在節目中與男嘉賓Takumi於泳池邊對談，甚至即場拿出手機展示自己中一未整容前的舊照。談到當初動刀的原因，MIYU坦言在加入偶像團體前，一直以為自己在班上算「第三可愛」的女生。但到了2017年以一期生身份加入STU48後，現實卻給她重擊：「一入到團體，發現身邊全部都是很可愛的女孩子。」

最讓她崩潰的是偶像界殘酷的人氣對比。MIYU回憶當時握手會上其他成員的隊伍排滿人，但自己的攤位卻非常慘淡，「只有一個粉絲一直循環排隊握手」。這讓她自信心徹底破滅，直言「覺得因為自己太醜先沒有人氣」，心靈彷彿被撕得粉碎，甚至產生極端自卑的想法：「如果沒有人氣，會覺得自己連令人為我掏錢的價值都沒有。」為了擺脫自卑，她開始瘋狂進行隆鼻、面部抽脂等各項手術，幾年間累計共花了約600萬日圓。

除了容貌焦慮，MIYU亦曾陷入極度嚴重的身材焦慮。在她18歲時，曾於社群平台發文揭開自己過度減肥的血淚史。她透露2017年剛加入STU48時體重約42公斤，卻立刻被公司告知「必須減肥」。為了達標，她在1年內極端節食，即使每日兼顧上學與工作，吃進肚的食物加起來卻不到半碗，母親勸阻亦無果，最終暴瘦至僅剩36公斤。

不正常的節食讓MIYU生理與心理全面崩潰，入團第2年因壓力過大轉為暴飲暴食，體重一舉反彈至48公斤。她坦言當時陷入暴食與催吐的惡性循環，甚至「邊哭邊吃、吐完再工作」，終日擔心肚子脹起或穿不下表演服裝，直言「感覺好像快死了」。她事後以親身經歷告誡粉絲，千萬不要嘗試過激減肥。

雖然透過整容成功逆襲變漂亮，MIYU在節目中也坦言20歲左右確實曾因外貌提升而有些得意忘形，但很快便發現其實外貌並不代表一切。她坦承「單靠漂亮並不代表戀愛順利」，這亦是她決定參加這個以整容女性為主角的戀綜節目、尋找真愛的原因。

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文章授權轉載自《香港01》

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