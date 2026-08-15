深夜偷消防車兜風…36歲女用緊急對講機撒嬌點餐 警攔下驚見全裸駕駛

美國威斯康辛州發生1宗離譜偷車案。1名36歲女子於深夜時分，竟在全裸狀態下潛入當地消防局，偷走1輛消防局專用皮卡（Pickup truck）在街頭兜風。她在駕駛期間透過車上的緊急對講機向控制中心撒嬌稱「我好餓」，最終令其行蹤敗露。警方將她攔停時，發現她一絲不掛，她竟向警員辯稱自己是消防員，且「約了人見面」才沒有穿衣服，惟警方查證後證實她說謊。她目前被控「未經擁有人同意下操作汽車」重罪，並須接受精神健康狀況評估，以確定她是否適合受審。

事發於美國威斯康辛州普萊森特普雷里（Pleasant Prairie）。根據當地警方及法庭文件指出，8月4日凌晨約1時，36歲女子費爾（Emily Fair）悄悄潛入當地的第3號消防局。

監視器片段顯示，費爾當時自行爬上1輛屬於消防局的皮卡，隨後啟動了車頂的緊急警示燈，便將車輛駛離消防局，開始了她的「深夜狂野兜風」。

費爾偷車後在街頭兜風，其間她更把車上的緊急無線電通訊設備當作「餐廳外賣對講機」使用。控制中心人員接連收到多個未經授權的奇怪通訊，錄音顯示費爾在對講機中不斷呼叫：「有人聽到嗎？我好餓啊，你們裡面有食物嗎？」控制中心人員察覺事態有異，隨即通報警方。

警方追蹤該輛閃著警示燈的消防車近1小時後，最終在1處公共工程部門的車庫附近將其攔停。隨身攝影機片段顯示，警員上前令她停車並要求其下車時，當場被眼前景象嚇呆——坐在駕駛座的費爾竟然一絲不掛。

當警員愕然地詢問她是否消防員時，費爾竟淡定回答「是」；警員進一步質問她為何全裸駕駛時，她更理直氣壯地回答：「因為我約了人（I'm supposed to meet someone）」。

警方隨後在消防車的貨斗內找回費爾的連身裙，並讓她穿上衣服後才將其鎖上手銬拘捕。當局其後確認，費爾根本不是消防局的員工，也從未獲授權駕駛該車輛。

費爾目前被警方控以「未經擁有人同意下操作汽車」重罪。根據當地威斯康辛州法律，一旦罪名成立，她最高將面臨6年監禁及1萬美元（約新台幣32萬元）罰款。法庭目前將其保釋金定為200美元（約新台幣6,404元），鑑於案情過於匪夷所思，法官已下令暫停部份司法程序，並安排費爾在8月26日接受精神健康狀況評估（Competency hearing），以確定她是否適合受審。

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文章授權轉載自《香港01》