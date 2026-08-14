線上記者會穿浴袍…日公務員被抓包情趣旅館偷情 大辣辣吞吐全入鏡

日本秋田縣一名政府職員最近因為一場線上記者會意外成為話題人物。他不但穿著浴袍出現在鏡頭前、手上拿著菸。更尷尬的是，他事後向縣府解釋當時「人在家裡」，結果網友越看越不對勁，重新調查後才發現他其實人在情趣旅館，身旁還有一名婚外情對象。

根據河北新報、ABS秋田放送報導，秋田縣6日針對人工智慧（AI）資料中心建設計畫，舉辦了一場線上媒體說明會。相較於一群西裝革履的與會人員，有一名職員的畫風格外突兀。他不僅身穿白色浴袍，手上還夾著一根菸，不時大辣辣地吞雲吐霧。

秋田縣政府隔天立刻召開記者會道歉，表示該名職員隸屬於產業勞動部。6日當天因為身體不適，從下午開始請假，從秋田市的自宅透過線上方式參與記者會。

產業勞動部長高橋源悅當時解釋，「由於該名職員臨時被要求參與，因此仍穿著較為輕鬆的居家服裝。當時人在自己家中，也是在無意識之下拿起香菸。」

然而，許多眼尖網友根據該名職員的畫面背景猜測，他很可能不是在家中，而是身處某間情趣旅館。

秋田縣政府今天表示，縣府重新調查後確認，男子當時確實身處情趣旅館，而且畫面中一度出現在他身旁的人影，也並非他的「法定配偶」，而是與他有婚外情關係的女性。

他對此解釋稱，「因為場所的性質，實在難以啟齒。我以為就算說謊，也不會被查出來。」

縣府表示，事發後截至今天上午，縣府透過電話、電子郵件等方式，一共收到145件投訴及相關詢問，鑑於該名職員穿著不當、參加線上記者會時抽菸，且在縣府調查時做出虛假陳述，將他處以停職6個月、職等連降兩級的懲戒處分。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康