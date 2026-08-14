一群人冷血圍觀歡呼！少女遭當街狂毆16拳倒地 母心碎：這世界怎麼了

網路文化盛行，竟令人性變得冷血？加拿大安大略省日前發生一宗令人發指的青少年集體欺淩及襲擊事件，1名16歲少女在當地一個夏日節慶活動中，慘遭另一名少女騎壓在地，連環狂毆頭部及面部至少16拳，期間更有另一青年加入猛踢其頭部，最令人心寒的是，現場大批圍觀的年輕人竟無一人伸出援手，反而紛紛舉起手機拍攝、大笑起哄，甚至將鏡頭貼近受害人。

少女最終被打至失去知覺送院，證實有腦震盪。當地警方已拘捕其中1名15歲少女，並強烈譴責旁觀者的冷血行徑。

少女遭騎壓狂毆16拳 旁觀者只顧拍片歡呼

據《CTV News》媒體報導，事發於7月31日晚間，加拿大安大略省（Ontario）巴里市（Barrie）的湖濱大道（Lakeshore Drive）正舉行一年一度的夏日節慶肯彭菲斯特（Kempenfest）開幕夜，數以千計民眾參與。當晚一段現場影片在社群媒體上瘋傳，畫面顯示1名16歲少女被摔倒在地，遭另一名少女騎壓在身連續拳打掌摑，面部及頭部至少承受16下猛擊。

在襲擊過程中，有另1名青少年加入毆打，在受害者倒地無法反抗時，依然朝其頭部猛踢。案發時現場有大批年輕人圍觀，他們舉起手機錄影，伴隨大笑、尖叫與歡呼聲，有人更將鏡頭湊到當事人臉前拍攝，遲遲無人上前制止。直到受害者倒地失去知覺後，才有幾名成年男子介入協助，圍觀人群隨之散去。

少女腦震盪送院 母親痛斥冷血

受害少女隨後被緊急送院，經診斷確認出現腦震盪，其牙齒、眼部與面部均受到不同程度創傷。少女母親心碎表示：「他們一直打到她失去意識，像個破布娃娃一樣倒在水泥地上，沒有一個人站出來，她們差點就殺了她，我不明白這個世界到底怎麼了」。

據少女母親表示，這場衝突疑似因投擲玻璃罐而引起，當地警方未公布調查詳情，但表達強烈譴責：「有人不斷起哄、大笑，甚至把手機湊到涉事人員面前拍攝。這令人感到極度不安」。警方強調，在危急時刻，大眾應該選擇同情與援助，而不是為了追求社群媒體的點擊率而袖手旁觀。

傷者恐留心理創傷 警方追緝共犯

受害少女的母親表示，只因微小的衝突就對1名16歲少女連續拳打掌摑，這樣的懲罰和事情本身毫無關聯，她指女兒除了身體受創，更因為這段施暴影片在多個社交平台上瘋傳而承受巨大心理創傷，目前極度恐懼遭到報復。

目前，當地警方已依襲擊罪名正式起訴1名15歲少女，正在追緝另一名涉案青少年。警方正調查是否有其他共犯參與，呼籲事發時在湖濱大道附近、有監視器或行車記錄器畫面的目擊者主動提供線索。

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文章授權轉載自《香港01》