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受低重力影響…7成太空人都會視力惡化 歐洲太空總署急尋解方

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
太空的無重力環境容易造成太空人視力受影響下滑，歐洲太空總署委託新創公司Siloton研究解方。美聯社
太空的無重力環境容易造成太空人視力受影響下滑，歐洲太空總署委託新創公司Siloton研究解方。美聯社

歐洲太空總署（ESA）正嘗試了解太空人在太空中會視力變差的原因，以趕在加深這種風險的更長途太空飛行即將到來之前，想出治療或甚至預防這種狀況的方法。

美國媒體Wired報導，ESA已委託英國眼部掃描新創公司Siloton研發解決方案，以趕在國際合作的阿提米絲登月計畫和其他深空任務之前。該公司將使用量子技術縮小眼部檢測設備的核心零件，使其得以塞進一個比硬幣還小的光子晶片上。

Siloton創立於2020年，目前正和英國國民保健署（NHS）合作，讓有視網膜病症的患者可在家自行掃描。共同創辦人技科技長艾倫表示，「ESA也有非常類似的需求，只是環境完全不同」。

太空人主要會面臨的眼疾叫做「太空飛行相關神經眼科症候群」（SANS），是一種因長期待在低重力環境下所造成的一系列眼部和腦部病變，據美國太空總署（NASA）統計，國際太空站（ISS）上約七成的太空人都受此症狀影響。

其中一個顯著案例就是NASA太空人菲力普斯（John Phillips），他2005年前往ISS時的視力是1.0，但六個月後，他的視力只剩下0.2。由於太空中缺乏重力，他的體液集中到頭部，壓迫到眼球，並導致視神經膨脹和視網膜前移。

雖然回到地球後部分損傷可以逆轉，但各國太空總署擔心，太空人在任務期間的視力下滑會造成操作風險，以及對太空人將造成長期健康影響。英國太空總署署長埃弗登（Rebecca Evernden）表示，「SANS眼疾是太空人在長期任務上面臨的嚴重健康風險」。

Siloton的裝置將使太空人可以更頻繁進行視網膜掃描檢測，透過自動化部分程序，使檢測不需要地面支援。ESA希望這台裝置能帶來更多與眼部病變相關的數據，並提早警告人們眼部可能正在發生病變，甚至是在造成視力變化前。

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