殺前女友後分屍 紐約男竟與屍塊同住近1個月還冒名領薪

美國紐約一名男子殺害22歲前女友後，還持肉斧將其分屍，把遺體藏在對方公寓。他為了隱匿殺人事實，甚至與屍塊同住近1個月，日前遭法院判處無期徒刑。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，27歲的威廉斯（Justin Williams）於8月12日接受宣判。他於2022年8月21日在前女友強森（D’Asia Johnson）位於東紐約的公寓內，持刀多次刺向她的軀幹與背部，將對方殺害後，再用肉斧肢解遺體。

檢方表示，威廉斯將肢解後的屍塊塞進垃圾袋，藏在公寓內近一個月。為掩蓋遺體腐敗產生的臭味，他不僅使用毛巾及清潔用品除臭，還把公寓窗戶全部打開。與此同時，強森的家人一直到處尋找她，卻不知道她早已被狠心殺害。

更令人驚訝的是，威廉斯並未逃離現場，反而繼續住在強森的公寓。他冒充強森打電話向公司請假，讓她繼續領取薪水，再拿這些錢帶應召女郎回公寓。除此之外，他也盜用強森的社會福利金購買食物，甚至把自己未成年的兒子帶回公寓，完全不怕強森的遺體在公寓裡逐漸腐敗。

警方表示，威廉斯試圖向強森家人隱瞞她已死亡的事實，直到大樓管理人員察覺情況不對，進入住處查看並報警，才揭發這起命案。檢方指出，兩人過去曾交往多年，但威廉斯在關係期間多次對強森施暴。案發時，他甚至受保護令約束，被禁止接近強森。

威廉斯今年6月經陪審團審判後被判多項罪名成立，包括二級謀殺、藏匿屍體、重大竊盜、持有贓物、二級冒充他人及福利詐欺。