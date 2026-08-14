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海底挖出162年黑啤酒 專家：沒進海水可能還能喝

聯合新聞網／ 綜合報導
研究人員希望找出沉船內「古董啤酒」的酵母DNA，重現當年的啤酒風味。示意圖／ingimage
研究人員希望找出沉船內「古董啤酒」的酵母DNA，重現當年的啤酒風味。示意圖／ingimage

潛水員在英國外海一艘沉沒162年的沉船中，意外發現一瓶19世紀的健力士（Guinness）黑啤酒。令人驚訝的是，只要海水沒有從軟木塞滲入瓶內，這瓶「古董啤酒」甚至可能還能喝。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，比利時47歲水下攝影師帕尼斯（Stefan Panis）去年在英吉利海峽探索沉船「明多羅號」（Mindoro）時，在船上貨物中發現這個玻璃瓶裝啤酒。他浮上海面後仔細一看，瓶身上的健力士字樣依然清晰可見，讓他大吃一驚。

明多羅號於1864年11月27日與另一艘帆船「赫爾松號」（Khersonese）相撞，於英格蘭多佛海岸外約4.8公里的海域沉沒。帕尼斯與68歲潛水員赫茲（Eddie Huzzie）將這瓶骨董啤酒送往比利時魯汶天主教大學（KU Leuven）進行微生物分析。

研究人員希望從瓶中找出完整的啤酒酵母DNA，甚至嘗試重現當年的啤酒風味。帕尼斯說，希望能有機會取得完整DNA，重新釀出當年的啤酒風味。至於瓶中的原酒能不能直接喝，答案仍得等分析結果。

帕尼斯表示，如果海水沒有從軟木塞滲進瓶內，啤酒「很有可能」仍能飲用；若獲得專家許可，他本人也願意親自喝一口。他也認為，船上的啤酒可能不只這一瓶。從發現的木箱大小來看，裡面原本應該裝有24瓶啤酒，而且沉船遺骸中可能藏著更多箱。

健力士的母公司帝亞吉歐（Diageo）也已與潛水員聯繫，準備進一步了解這項發現，並表示這類出土物能讓人一窺品牌歷史與過往。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

啤酒 潛水員 比利時

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